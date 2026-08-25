Logo

Лавров: Нећемо заборавити крвави терористички напад у Старобељску

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:54

Коментари:

1
Лавров: Нећемо заборавити крвави терористички напад у Старобељску
Фото: Tanjug/AP/Alexander Nemenov

Русија неће заборавити украјински крвави терористички напад на Старобељск и тражиће правду, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Без сумње, нећемо то заборавити и тражићемо правду за крвави терористички напад /предсједника Украјине Владимира/ Зеленског на Старобељск", рекао је Лавров новинарима у Москви након састанка са ватиканским секретаром за односе са државама и међународним организацијама, надбискупом Полом Ричардом Галагером.

Лавров је нагласио да кијевски режим наставља да демонстрира крајњу бруталност нападима на дјецу, а посљедњи такав злочин почињен је током ноћи у Краснодарској области, Адигеји и Дагестану, гдје су у украјинском нападу на цивилне објекте погинула дјеца.

"Цивили, укључујући дјецу, погинули су у нападу дроном на град Нижњекамск", подсјетио је Лавров, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Старобељск

Украјина

Коментари (1)

Више из рубрике

Трамп: Хуманитарна криза у Ирану мора одмах да се заустави

Свијет

Трамп: Хуманитарна криза у Ирану мора одмах да се заустави

1 ч

0
Амерички војно-транспортни гигант слетио у Русију, Вашингтон и Москва мудро ћуте

Свијет

Амерички војно-транспортни гигант слетио у Русију, Вашингтон и Москва мудро ћуте

2 ч

0
Попут свих сквимата, змије су ектотермни, амниотни кичмењаци покривени преклапајућим лустрама.

Свијет

Змија дуга два метра узнемиравала возаче, интервенисала полиција

2 ч

0
Шта се дешава? Амерички војни авион слетио у Москву, огласио се Кремљ

Свијет

Шта се дешава? Амерички војни авион слетио у Москву, огласио се Кремљ

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

50

Рибари из Неретве извукли грдосију од 2 метра и 50 килограма (ВИДЕО)

16

39

Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

16

32

Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

16

31

Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

16

19

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима