Лавров: Нећемо заборавити крвави терористички напад у Старобељску

Аутор:АТВ редакција
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Русија неће заборавити украјински крвави терористички напад на Старобељск и тражиће правду, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Без сумње, нећемо то заборавити и тражићемо правду за крвави терористички напад /предсједника Украјине Владимира/ Зеленског на Старобељск", рекао је Лавров новинарима у Москви након састанка са ватиканским секретаром за односе са државама и међународним организацијама, надбискупом Полом Ричардом Галагером.
Лавров је нагласио да кијевски режим наставља да демонстрира крајњу бруталност нападима на дјецу, а посљедњи такав злочин почињен је током ноћи у Краснодарској области, Адигеји и Дагестану, гдје су у украјинском нападу на цивилне објекте погинула дјеца.
"Цивили, укључујући дјецу, погинули су у нападу дроном на град Нижњекамск", подсјетио је Лавров, преноси Срна.
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