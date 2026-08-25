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Превозници најавили протест испред зграде ЕУ у Сарајеву

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 15:18

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Камионџије из БиХ
Фото: АТВ

У понедјељак, 31. августа, у Сарајеву ће бити одржан протест превозника из БиХ испред сједишта Делегације ЕУ, речено је из Конзорцијума "Логистика".

Члан Конзорцијума Никола Брковић рекао је да је за 11.00 часова планирано окупљање испред зграде Парламентарне скупштине БиХ, а да ће у 11.30 протестна колона кренути до сједишта Делегације ЕУ.

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- Протест ће трајати од 12.00 до 14.00 часова, а биће организована и протестна вожња у периоду од 11.00 до 12.00 часова у Сарајеву - навео је Брковић.

Према његовим ријечима, исит дан и у истом термину ће и у осталим земљама Западног Балкана бити одржани протести превозника, уочи засједања Европске комисије 1. септембра на којем ће главна тема бити возачи са Западног Балкана.

- Уколико се ништа не ријеши 1. септембра и добијемо негативан одговор из Брисела, организоваћемо протесте на свим граничним прелазима са ЕУ, који су за сада планирани 14. септембра - поручио је Брковић.

Превозници из региона очекују да ЕУ до 1. септембра понуди конкретно рјешење за проблем ограниченог боравка професионалних возача у шенгенском простору.

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Превозници из Србије, БиХ, Црне Горе и Сјеверне Македоније траже да ЕУ одговори на њихов захтјев да професионални возачи добију услове боравка прилагођене специфичностима њиховог посла.

Професионални возачи истичу да не бораве у земљама Шенгена туристички, већ због посла, због чега сматрају да не би требало да буду третирани на исти начин као путници који долазе у туристичке или приватне посјете.

(Срна)

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Тагови :

Европска унија

Сарајево

превозници

протест превозника

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