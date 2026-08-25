САД у замјену за отварање Ормуског мореуза нуди окончање блокаде Ирана и укидање санкција

Аутор:АТВ редакција
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САД су предложиле окончање блокаде Ирана и укидање санкција у замјену за отварање Ормуског мореуза и обустављање напада иранских на америчке савезнике на Блиском истоку, изјавио је пакистански министар унутрашњих послова Мохсин Накви.
Накви је истакао да су он и начелник Генералштаба пакистанске војске Асим Мунир водили веома продуктивне разговоре са иранским предсједником Масудом Пезешкијаном о начинима за рјешавање сукоба Техерана и Вашингтона.
Током састанка, Мунир је позвао иранско руководство да настави рад у оквиру меморандума о разумијевању потписаног са САД у јуну и рекао секретару иранског Врховног савјета за националну безбједност Мохсену Резаију да су и Вашингтон и Техеран одговорни за кршење споразума.
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Резаи је навео да ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи жели да се постигне трајно рјешење кризе на Блиском истоку.
Он је додао да ће Техеран наставити унутрашње консултације и ускоро одговорити Вашингтону.
(Срна)
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