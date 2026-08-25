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Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 16:19

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Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

Након великог пожара који је средином аугуста погодио подручје Омиша и однио живот 34-годишње Драгане Антешевић из Котор Вароша, на друштвеним мрежама појавила се објава којом једна особа жели поклонити аутомобил некоме коме је заиста потребан.

У једној Фејсбук групи у Омишу објављено је да се поклања мали Мерцедес. Аутомобил није регистрован, али је, према наводима власника, у возном стању.

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"Да ли је некоме за прву руку потребан овај мали Мерцедес. Није регистрован, али је у возном стању", наведено је у објави.

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Објава је изазвала бројне реакције чланова групе, који су углавном поздравили гест и предлагали да аутомобил оде особи која је у пожару остала без возила или некоме коме је превоз пријеко потребан.

Једна од корисница предложила је да аутомобил буде поклоњен сестри страдале Драгане, Николини Славнић, која је преживјела пожар.

"Било би лијепо када би неко поклонио ауто сестри покојне Драгане која је у пожару изгубила највриједније", написала је.

Други су предложили да аутомобил добије неко од ватрогасаца који су учествовали у интервенцији, а чија су возила, према наводима из коментара, такођер страдала.

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"Дај једном од ватрогасаца који су остали без аута док су гасили пожар", један је од приједлога.

У коментарима се такође могу прочитати приједлози да аутомобил припадне породици с малом дјецом која је остала без возила или старијој особи којој је аутомобил потребан за одлазак љекару.

"Поклоните стварно коме треба, а не ономе ко ће га продати и узети новце", наводи се у једном од коментара.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Омиш

Омиш пожар

Драгана Антешевић

Хрватска

хуманост

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