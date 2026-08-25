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Жена (81) преварена за 34.000 еура

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:51

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Новац
Фото: pexels/Lukasz Radziejewski

Осијечко-барањска полиција трага за непознатим особама који су преварили 81-годишњу жену за више од 34.000 евра преварном инвестицијом у криптовалуте, саопштила је полиција. Жена је улагала у криптовалуте путем интернета током јуна и јула ове године.

Вођена лажним приказивањем чињеница, била је преварена и уложила је 34.400 евра у трговину криптовалутама, након чега су лажни брокери престали да зову. Осамдесетједногодишњакиња је убрзо схватила да је преварена и изгубила је уложени новац, а полиција каже да трага за непознатим починиоцима.

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Позивају грађане да не уносе податке о својим банковним картицама на сумњивим сајтовима или апликацијама, да буду опрезни и да не уплаћују новац док се не увјере у кредибилитет особе са којом комуницирају. Уколико сумњају на превару, требало би да пријаве сваку такву комуникацију полицији.

(индекс)

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Тагови :

Хрватска

новац

Полиција

жена

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