Жена (81) преварена за 34.000 еура

Аутор:АТВ редакција
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Осијечко-барањска полиција трага за непознатим особама који су преварили 81-годишњу жену за више од 34.000 евра преварном инвестицијом у криптовалуте, саопштила је полиција. Жена је улагала у криптовалуте путем интернета током јуна и јула ове године.
Вођена лажним приказивањем чињеница, била је преварена и уложила је 34.400 евра у трговину криптовалутама, након чега су лажни брокери престали да зову. Осамдесетједногодишњакиња је убрзо схватила да је преварена и изгубила је уложени новац, а полиција каже да трага за непознатим починиоцима.
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Позивају грађане да не уносе податке о својим банковним картицама на сумњивим сајтовима или апликацијама, да буду опрезни и да не уплаћују новац док се не увјере у кредибилитет особе са којом комуницирају. Уколико сумњају на превару, требало би да пријаве сваку такву комуникацију полицији.
(индекс)
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