Продавала ћилим на интернету, па насјела на превару: Ова грешка је скупо коштала

Аутор:АТВ редакција
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Обична продаја половног ћилима преко интернета за 66-годишњу Зеничанку завршила је губитком 1.400 КМ.
Према информацијама пријављеним полицији, жена је након објаве огласа за ћилим вриједан 60 КМ контактирана од непознате особе која се представила као заинтересирани купац.
С.С. из Зенице оглас је објавила на платформи OLX.ba, након чега јој је непозната особа послала интернет линк под изговором да преко њега треба извршити уплату за купљени предмет.
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Жена је отворила линк и на страници која јој је приказана унијела податке своје банковне картице. Умјесто очекиване уплате од 60 КМ, убрзо је установила да је с њеног текућег рачуна неовлаштено скинуто чак 1.400 КМ.
О случају је обавијештено Кантонално тужилаштво, које се, према доступним информацијама, изјаснило да постоје обиљежја кривичног дјела "Превара" из члана 294. Кривичног закона Федерације БиХ. Полицијски службеници подузимају даљње мјере с циљем идентификације особе или особа које стоје иза преваре.
Начин на који је преварена Зеничанка одговара познатом облику фишинг преваре на који и сам OLX.ba упозорава своје кориснике.
Преваранти се најчешће јављају након објаве огласа, тврде да желе купити предмет, а затим продавачу шаљу линк на страницу која може изгледати као OLX, пошта, курирска служба или банка. Циљ је навести корисника да унесе број картице, сигурносни ЦВВ/ЦВЦ код или друге осјетљиве податке.
OLX наглашава да продавачу за пријем новца није потребно уносити податке банковне картице на линк који му шаље купац. За евентуалну директну уплату довољан је број рачуна или ИБАН, док се плаћање путем OLX интегриране доставе одвија поузећем.
Посебно упозоравају да корисници не отварају сумњиве линкове добивене путем Вибера, Воцапа, СМС-а или других канала нити да на таквим страницама остављају податке картице. OLX наводи да су управо поруке у којима наводни купац тврди да је производ већ платио и потом шаље линк један од уобичајених образаца преваре, преноси ГП Маљевац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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