Logo

Продавала ћилим на интернету, па насјела на превару: Ова грешка је скупо коштала

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:42

Коментари:

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.
Фото: Pexels

Обична продаја половног ћилима преко интернета за 66-годишњу Зеничанку завршила је губитком 1.400 КМ.

Према информацијама пријављеним полицији, жена је након објаве огласа за ћилим вриједан 60 КМ контактирана од непознате особе која се представила као заинтересирани купац.

С.С. из Зенице оглас је објавила на платформи OLX.ba, након чега јој је непозната особа послала интернет линк под изговором да преко њега треба извршити уплату за купљени предмет.

гробље споменик

Друштво

Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

Жена је отворила линк и на страници која јој је приказана унијела податке своје банковне картице. Умјесто очекиване уплате од 60 КМ, убрзо је установила да је с њеног текућег рачуна неовлаштено скинуто чак 1.400 КМ.

О случају је обавијештено Кантонално тужилаштво, које се, према доступним информацијама, изјаснило да постоје обиљежја кривичног д‌јела "Превара" из члана 294. Кривичног закона Федерације БиХ. Полицијски службеници подузимају даљње мјере с циљем идентификације особе или особа које стоје иза преваре.

Превара коју OLX већ дуго описује у упозорењима корисницима

Начин на који је преварена Зеничанка одговара познатом облику фишинг преваре на који и сам OLX.ba упозорава своје кориснике.

Преваранти се најчешће јављају након објаве огласа, тврде да желе купити предмет, а затим продавачу шаљу линк на страницу која може изгледати као OLX, пошта, курирска служба или банка. Циљ је навести корисника да унесе број картице, сигурносни ЦВВ/ЦВЦ код или друге осјетљиве податке.

OLX наглашава да продавачу за пријем новца није потребно уносити податке банковне картице на линк који му шаље купац. За евентуалну директну уплату довољан је број рачуна или ИБАН, док се плаћање путем OLX интегриране доставе одвија поузећем.

Посебно упозоравају да корисници не отварају сумњиве линкове добивене путем Вибера, Воцапа, СМС-а или других канала нити да на таквим страницама остављају податке картице. OLX наводи да су управо поруке у којима наводни купац тврди да је производ већ платио и потом шаље линк један од уобичајених образаца преваре, преноси ГП Маљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

продаја

Зеница

Паре

Интернет превара

Коментари (0)

Прочитајте више

Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

Друштво

Народно вјеровање или црквено правило: Зашто Срби никада не иду на гробље послије заласка сунца

1 ч

0
Звезда бесплатно добија играча вриједног 15 милиона евра

Фудбал

Звезда бесплатно добија играча вриједног 15 милиона евра

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Пријетила ножем малољетном сину, па га напала: Одређено јој задржавање

1 ч

0
Оборен рекорд Бањалуке за најдужи низ тропских дан

Друштво

Оборен рекорд Бањалуке за најдужи низ тропских дан

1 ч

0

Више из рубрике

изборни изборне технологије гласање 2026

БиХ

ЦИК задао домаћи – мирна рука и бојење кружића

15 ч

29
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.

БиХ

Злоупотреба ресурса: Станивуковићу казна 7.000, његовом ПСС-у 12.500 КМ

23 ч

17
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Хтјели су да оде Додик, али отишли Шмит и Марфи

1 д

2
министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Хасановић и даље мисли да се плате одређују у странци, а не по закону

1 д

7

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ирац ухапшен у Источном Сарајеву: Одузето више од 21.000 таблета

11

10

Бањалучанин пријетио пушком гостима кафане, на крају кажњен и конобар

10

52

Идентификован мушкарац који је палио каблове код ”Делте”

10

46

Због једне грешке вас ујутру може сачекати непријатно изненађење у ауту: Обратите пажњу

10

46

Бањалучани претукли мушкарца и жену, повријеђени превезени на УКЦ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима