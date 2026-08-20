Logo

Амиџић: Хасановић и даље мисли да се плате одређују у странци, а не по закону

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 09:47

Коментари:

0
министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Фото: ATV

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да његов замјеник Мухамед Хасановић иако је четири године на функцији и даље мисли да се плате одређују у странци, а не по закону.

- Такав менталитет и јесте разлог због којег није положио писмени испит за директора Пореске управе - оцијенио је Амиџић на мрежи "Икс".

Хасановић је јуче објавио да Амиџић дугује јавности одговор на питање по којем правном основу је исплатио плате лицима која су разријешена дужности чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.

На ово је реаговала и Анђелина Ошап Гаћановић, која је рекла да није разријешена са позиције члана Комисије за очување националних споменика, нити је добила рјешење о престанку радног односа.

Она је позвала Хасановића да јавно повуче малициозне изјаве или ће покренути правни поступак заштите од клевете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

Мухамед Хасановић

Савјет министара БиХ

Коментари (0)

Прочитајте више

Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.

Свијет

Сударили се авион и хеликоптер у ваздуху: Има мртвих

28 мин

0
Саобраћајна гужва, Приказано више возила која се крећупо цести.

Регион

Модерни систем направио хаос на граници: Чека се сатима, казне и до 300 евра

34 мин

0
Сува славина чесма вода водоснабдијевање

Бања Лука

Пријечани на ивици стрпљења због несташице воде

57 мин

0
Скенери

БиХ

Скенера неће бити на гласању у иностранству

1 ч

0

Више из рубрике

Скенери

БиХ

Скенера неће бити на гласању у иностранству

1 ч

0
Скенер па кружић: Како ће изгледати гласање уз нову изборну технологију?

БиХ

Скенер па кружић: Како ће изгледати гласање уз нову изборну технологију?

12 ч

12
ЦИК БиХ укида поједина бирачка мјеста

БиХ

ЦИК БиХ укида поједина бирачка мјеста

14 ч

0
Потврђено писање АТВ-а: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

БиХ

Потврђено писање АТВ-а: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

15 ч

14

  • Најновије

  • Најчитаније

10

09

Бањалучанин палицом претукао суграђанина

10

03

Здравко Чолић је на почетку каријере користио друго име

10

03

Огромна плата, плаћен смјештај: Да ли је ово посао из снова

09

57

Напустио школу са 17, а са 25 постао милијардер: Ко је младић који је покорио АИ?

09

54

Бањалучани ове аутомобиле просто обожавају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима