Амиџић: Хасановић и даље мисли да се плате одређују у странци, а не по закону

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да његов замјеник Мухамед Хасановић иако је четири године на функцији и даље мисли да се плате одређују у странци, а не по закону.
- Такав менталитет и јесте разлог због којег није положио писмени испит за директора Пореске управе - оцијенио је Амиџић на мрежи "Икс".
Хасановић је јуче објавио да Амиџић дугује јавности одговор на питање по којем правном основу је исплатио плате лицима која су разријешена дужности чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
Четири године на функцији, а и даље мисли да се плате одређују у странци, а не по закону. Такав менталитет и јесте разлог због којег није положио писмени испит за директора Пореске управе. pic.twitter.com/5mokKU2s67— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) August 19, 2026
На ово је реаговала и Анђелина Ошап Гаћановић, која је рекла да није разријешена са позиције члана Комисије за очување националних споменика, нити је добила рјешење о престанку радног односа.
Она је позвала Хасановића да јавно повуче малициозне изјаве или ће покренути правни поступак заштите од клевете.
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