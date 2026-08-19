Скенер па кружић: Како ће изгледати гласање уз нову изборну технологију?

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:2
Када дођете на бирачко мјесто, прво ћете показати личну карту, возачку дозволу или пасош, који ће члан бирачког одбора провући кроз посебан баркод скенер који очитава податке и проналази вас у електронском бирачком списку.
Затим, прислањате прст на скенер.
Када систем утврди да се отисак прста подудара са очитаним личним документом, на екрану се појављује зелено свјетло.
"Из уређаја излази такозвани слип са свим његовим подацима, на које се он потписује и члан бирачког одбора задужен за идентификацију тај слип убацује у једну кутију. Ту се ништа није промијенило за бираче, осим што оставља отисак прста. Даље иде код члана Бирачког одбора који му издаје гласачки листић и упућује га како треба гласати", каже Јован Калаба, предсједник ЦИК БиХ.
Након тога слиједи попуњавање гласачког листића иза завјесе, онда га, умјесто у кутију, убацујете у скенер. Скенер очитава глас, а затим листић завршава у запечаћеној кутији. Неке од најзначајнијих промјена, односе се на изглед гласачких листића. Листићи за чланове Предсједништва БиХ састоје се из два дијела.
На првом је назив кандидата, а на другом упутство за гласање. Исто је и за предсједника Републике Српске. Уписивање "ИКСА" више није опција, већ испуњавамо кружић и глас је важећи уколико се попуни кружић испред само једног кандидата.
Листићи за Представнички дом БиХ и Народну скупштину Републике Српске састоје се из три дијелу. На првом је назив политичких субјеката и кандидата. На другом упутство за гласање и на трећем кандидатска листа. Да би листић био важећи, обавезно је попунити кружић испред једне политичке странке, коалиције или кандидата.
Ако желите можете попунити и кружић за једног, два или три кандидата са те листе.
"Ако сам ја кандидат политичког субјекта који се зове „Плави“, а Ви сте потенцијални гласач, ја Вам кажем да се налазим на тој листи, да попуните кружић и налазим се на броју пет, попуните кружић испред броја пет", каже Калаба.
Након тога прилазите скенеру и убацујете листиће у скенер. Али водећи рачуна да листић полако пуштате у скенер тако да се не види за кога се гласали - ако не желите да неко у близини вас не види за кога сте гласали. Листиће са кандидатском листом не убацујете у скенер, њих враћате члану Бирачког одбора.
"Скенер је цијели дан офлајн, није на мрежи. Не постоји могућност, како неке "невјерне Томе" причају да се могу убацивати неки подаци са стране. Дакле, скенер је док се не заврши гласање ван мреже", каже Калаба.
У БиХ стигао је први контингент изборне опреме, у којем је 150 уређаја за биометријску идентификацију бирача и исто толико скенера гласачких листића. Опрема ће бити тестирана 17. и 18. августа.
Тестирање скенера у Бијељини је осмог септембра, три сата ће трајати, па ко научи – научи. У Градској изборној комисији у овом граду кажу да никаква друга упутства нису добили. Брине их хоће ли имати довољно времена за едукацију чланова бирачких одбора, али и самих бирача.
"Колико год нама изгледао једноставно тај листић, сви бирачи су навикли на другачији изглед гласачког листића и на то да имају име и презиме кандидата. Они сада треба да добро пазе и морамо их упућивати да они морају наћи број испред кандидата, али да је обавезно да прије тога заокруже странку, али није чак више ни да заокруже, није ни да ставе икс, него да обоје кружић", каже Дијана Савић Божић, предсједник ГИК-а Бијељина.
У Градској изборној комисији у Требињу имали су једну обуку, ускоро треба да имају и другу. Времена је мало, али надају се да ће све успјети савладати до избора.
"У шкрипцу смо са временом, дефинитивно. Али, то није ништа ново, надам се да ће бити довољно времена да се сви обучимо, да обучимо предсједнике бирачких одбора, тако и чланове бирачких одбора", рекао је Синиша Терзић, предсједник ГИК-а Требиње.
Гласови ће се бројати електронски, али и ручно. Први прелиминарни резултати утврђени скенером требало би да буду познати око 21 час. Ако се деси да се подударају резултати на неком бирачком мјесту, бројање на оба начина се понавља у главном Центру за бројање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
15
22
14
22
13
22
00
21
58
Тренутно на програму