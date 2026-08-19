АТВ сазнаје: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

Аутор:АТВ редакција
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Нови Гранични прелаз у Градишци наставиће нормално да функционише и након 19. августа 2026. године када истиче одлука о привременом пуштању у рад, сазнаје АТВ.
Према нашим сазнањима, због тога што је поменути гранични прелаз обухваћен новим међународним Уговором између Хрватске и БиХ о граничним прелазима, за његово даље функционисање више није потребно доносити посебно рјешење о привременом отварању.
Такође, хрватска амбасада у Сарајеву је дипломатском нотом потврдила заједничко разумијевање двије стране да ће се због урушавања моста на старој локацији Граничног прелаза Градишка, промет путника и роба привремено наставити одвијати преко новог моста између Горње Вароши и Градишке.
Савјет министара БиХ, уз четири гласа за и пет против, у другом кругу гласања на 81. ванредној телефонској сједници није донијело Одлуку о привременом затварању Граничног прелаза за међународни транспорт путника и роба Градишка - Стара Градишка.
Истовремено није усвојена ни Информација Министарства безбједности у СМ о статусу рада међународних граничних прелаза Градишка - Стара Градишка и Градишка Нови мост - Горњи Варош.
За усвајање ове одлуке били су предсједавајућа Савјета министара, те министри правде, цивилних послова и замјеник министра безбједности, а против су гласала замјеници предсједавајуће Савјета министара (министри одбране, те спољне трговине и економских односа), као и министри иностраних послова, комуникација и транспорта, те за људска права и избјеглице, док је министар финансија и трезора у првом кругу гласања био против.
"Министарство безбједности предложило је ову тачку јер раније рјешење овог министарства којим је на локалитету новог моста у Градишци привремено омогућен међународни промет путника и роба престаје важити 19. августа 2026. године. С обзиром на то да је Министарство безбједности истакнуло како не постоји правни темељ за продужење овог рјешења, упутило је приједлог да Савјет министара у складу са Законом о граничној контроли донесе предметну одлуку", наводи се у саопштењу.
Предложеном одлуком дефинише се привремено затварање граничног прелаза за међународни промет путника и роба Градишка (БиХ) - Стара Градишка (РХ) на територију БиХ због обрушавања дијела заштитне ограде и обуставе промета преко моста на ријеци Сави.
"Напомињемо да је потписан Уговор о граничним прелазима између БиХ и Хрватске, који је почео с примјеном 8. јуна 2026. године. Тим је уговором новоизграђени гранични пријелаз Градишка Нови Мост - Горњи Варош добио статус међународног граничног пријелаза са свим инспекцијским службама, уз обострану обавезу БиХ и Хрватске за распоређивањем полицијских, царинских и инспекцијских службеника у циљу вршења контрола.
Савјет министара очекује од надлежних институција БиХ да свака у оквиру својих законских надлежности подузме потребне активности, како би се спријечиле штетне посљедице за путнике и привреду, те осигурало несметано одвијање међународног транспорта између БиХ и Републике Хрватске.
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