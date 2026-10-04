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Бразилци бирају новог предсједника

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04.10.2026 08:01

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Бразил, застава
Фото: Geancarlo Peruzzolo / Pexels

Бразилци данас излазе на изборе на којима ће одлучивати о предсједнику, Конгресу и гувернерима, а право гласа има више од 158 милиона људи.

Главна предсједничка трка је између актуелног шефа државе Луиза Инасија Лулу да Силве и сенатора Флавија Болсонара, најстаријег сина бившег предсједника Жаира Болсонара.

Серија анкета показала је јуче да бразилски предсједник Да Силва благо води у односу на сенатора Болсонара, и да је тијесна трка у вјероватном другом кругу између љевичарског актуелног предсједника и његовог десничарског изазивача.

Уколико нико данас не освоји више од половине важећих гласова, други круг биће одржан 25. октобра.

Бразилци, такође, данас бирају и гувернере, сенаторе, посланике Представничког дома и чланове регионалних парламената. Према подацима Врховног изборног суда Бразила, на бирачким списковима налази се 158.765.543 грађана.

Због тога резултат избора може значајно измијенити не само однос политичких снага у предсједничкој палати већ и структуру Конгреса, што ће бити од посебног значаја за способност будућег предсједника да спроводи економске, институционалне и безбједносне реформе.

Мира Марковић

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Мира Марковић - кандидаткиња на предсједничким изборима у Француској

У Бразилу, земљи са више од 158 милиона бирача, општи избори се одржавају сваке четири године, а гласање је обавезно за категорије бирача на које се та обавеза односи. За неоправдани изостанак предвиђене су санкције.

Према званичном изборном календару, гласање у првом кругу одвија се од 8.00 до 17.00 часова по локалном времену.

Поред предсједника, бирачи ће одлучивати и о саставу Конгреса, гувернерима, сенаторима и посланицима на покрајинском и дистриктном нивоу.

Како наводи "Дојче веле", предсједнички избори у Бразилу одлучују не само о унутрашњој политици највеће државе Латинске Америке, већ и о односима са САД, Кином, ЕУ и БРИКС-ом.

(СРНА)

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Тагови :

Бразил

Избори у Бразилу

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