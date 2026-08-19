Потврђено писање АТВ-а: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом и након 19. августа, потврђено је из Управе за индиректно опорезивање.

"Управа за индиректно опорезивање БиХ обавјештава јавност да ће Гранични прелаз Градишка Нови Мост - Горњи Варош наставити нормално да функционише и након 19. августа 2026. године, када истиче рјешење Министарства безбједности БиХ којим је поменути гранични прелаз био привремено отворен", саопштено је из УИО.

Овај гранични прелаз је сада обухваћен новим међународним Уговором између Републике Хрватске и Босне и Херцеговине о граничним прелазима, због чега за његово даље функционисање више није потребно доносити посебно рјешење о привременом отварању.

"Додатно, Амбасада Републике Хрватске у Сарајеву дипломатском нотом број 784/2026 потврдила је заједничко разумијевање двије стране да ће се, због оштећења моста на граничном прелазу Стара Градишка - Градишка, промет путника и роба привремено наставити одвијати преко новог моста између Горње Вароши и Градишке".

БиХ АТВ сазнаје: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

УИО БиХ је, због немогућности функционисања царинског реферата на старој локацији усљед урушавања моста, већ раније привремено премјестила Царински реферат на граничном прелазу Градишка на нову локацију - Градишка Нови Мост.

С обзиром на наведено, и након 19. августа 2026. године промет путника и роба преко ГП Градишка Нови Мост - Горњи Варош, као и послови царинске службе, наставиће се редовно одвијати на овој локацији, као и до сада.