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Кварови скенера у Брчком, бирачки одбори прелазе на стари систем

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04.10.2026 09:49

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Фото: АТВ

У Брчко дистрикту јутрос је отворено свих 138 бирачких мјеста, а на десетак су забиљежени проблеми са скенерима за гласачке листиће, рекао је Срни предсједник Изборне комисије дистрикта Марко Тадић. Тадић је потврдио да на терен излазе техничке екипе како би отклониле кварове.

"Уколико се квар не може отклонити, бирачки одбори прелазе на стари систем и листиће убацују директно у кутије", рекао је Тадић и додао да уређаји за електронску идентификацију бирача раде без грешке на свим бирачким мјестима.

У Брчко дистрикту јутрос је отворено свих 138 бирачких мјеста, а на десетак су забиљежени проблеми са скенерима за гласачке листиће, рекао је Срни предсједник Изборне комисије дистрикта Марко Тадић.

Тадић је потврдио да на терен излазе техничке екипе како би отклониле кварове.

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"Уколико се квар не може отклонити, бирачки одбори прелазе на стари систем и листиће убацују директно у кутије", рекао је Тадић и додао да уређаји за електронску идентификацију бирача раде без грешке на свим бирачким мјестима.

(СРНА)

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Брчко дистрикт

Скенери

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