Тузлански кантон: Каснило отварање 53 бирачка мјеста, два још нису отворена

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Тузланског кантона, према прелиминарним информацијама, каснило је отварање 53 бирачка мјеста, док два - у Градачцу и Лукавцу, још нису отворена за гласање, саопштено је из Управе полиције кантоналног Министарства унутрашњих послова.
До сада није било пријављених инцидената.
Република Српска
Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци
Припадници Управе полиције ангажовани су, у складу са Изборним законом БиХ, у непосредној близини бирачких мјеста током цијелог изборног дана ради спречавања нарушавања јавног реда и мира.
(СРНА)
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