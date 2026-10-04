Logo

Тузлански кантон: Каснило отварање 53 бирачка мјеста, два још нису отворена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 09:40

Коментари:

0
Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери
Фото: АTV

На подручју Тузланског кантона, према прелиминарним информацијама, каснило је отварање 53 бирачка мјеста, док два - у Градачцу и Лукавцу, још нису отворена за гласање, саопштено је из Управе полиције кантоналног Министарства унутрашњих послова.

До сада није било пријављених инцидената.

Синиша Каран

Република Српска

Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци

Припадници Управе полиције ангажовани су, у складу са Изборним законом БиХ, у непосредној близини бирачких мјеста током цијелог изборног дана ради спречавања нарушавања јавног реда и мира.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тузлански кантон

Избори 2026

избори

Општи избори 2026

Избори у БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар у Горажду.

БиХ

Проглашено стање несреће у Горажду: Избио пожар на депонији

1 ч

0
Избори изборне технологије гласање скенери

БиХ

Касни отварање 70 бирачких мјеста у Зеничко-добојском кантону

1 ч

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

БиХ

Сва бирачка мјеста отворена у Источној Илиџи и Источном Новом Сарајеву, проблем у Которцу

2 ч

0
Дан жалости у Јабланици: Двије године од страдања 19 мјештана у поплави

БиХ

Дан жалости у Јабланици: Двије године од страдања 19 мјештана у поплави

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

10

14

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима