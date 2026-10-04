Касни отварање 70 бирачких мјеста у Зеничко-добојском кантону

Аутор:АТВ редакција
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Због техничких проблема на вријеме није отворено 70 бирачких мјеста у Зеничко-добојском кантону.
Према информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона, на вријеме није отворено по 25 бирачких мјеста у Зеници и Какњу, 12 у Високом, Маглају седам и у Варешу на једном биралишту.
"На три бирачка мјеста у Усори отклоњени су проблеми са скенирањем, па је изборни процес почео. Очекујемо да убрзо стигне вијест и о почетку гласања и из осталих средина гдје је било проблема", рекла је за федералне медије портпарол Управе полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић, преноси Срна.
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