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Касни отварање 70 бирачких мјеста у Зеничко-добојском кантону

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04.10.2026 09:31

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Избори изборне технологије гласање скенери
Фото: АTV

Због техничких проблема на вријеме није отворено 70 бирачких мјеста у Зеничко-добојском кантону.

Према информацијама Управе полиције Министарства унутрашњих послова /МУП/ Зеничко-добојског кантона, на вријеме није отворено по 25 бирачких мјеста у Зеници и Какњу, 12 у Високом, Маглају седам и у Варешу на једном биралишту.

"На три бирачка мјеста у Усори отклоњени су проблеми са скенирањем, па је изборни процес почео. Очекујемо да убрзо стигне вијест и о почетку гласања и из осталих средина гдје је било проблема", рекла је за федералне медије портпарол Управе полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић, преноси Срна.

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Тагови :

Технички проблем

гласање

Избори 2026.

МУП ЗДК

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