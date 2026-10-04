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ИЗБОРИ УЖИВО: Све информације, излазност и резултати Општих избора у БиХ

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04.10.2026
06:30=>10:40

Коментари:

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Пратите Опште изборе у БиХ 2026. године уживо на АТВ-у. На једном мјесту доносимо информације са биралишта, излазност, дешавања током изборног дана и најновије резултате гласања.
Фото: ATV

Пратите Опште изборе у БиХ 2026. године уживо на АТВ-у. На једном мјесту доносимо информације са биралишта, излазност, дешавања током изборног дана и најновије резултате гласања.

10:40

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

Гласање на подручју Мостара протиче уредно, а потешкоће које су јутрос забиљежене на појединим бирачким мјестима су отклоњене.

Избори 20026, скенер

Република Српска

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10:23

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

Предсједник СДС-а и кандидат ове странке за предсједника Републике Српске, гласао је у Бањалуци. Више информација на линку:

Бранко Блануша

Република Српска

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

10:22

Стевандић гласао у Бањалуци

Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао је данас у Бањалуци. Више информација на линку:

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић гласао у Бањалуци

9:57

Кварови скенера у Брчком, бирачки одбори прелазе на стари систем

У Брчко дистрикту јутрос је отворено свих 138 бирачких мјеста, а на десетак су забиљежени проблеми са скенерима за гласачке листиће, рекао је предсједник Изборне комисије дистрикта Марко Тадић. Више информација на линку:

Избори-бирачко мјесто-скенери

Република Српска

Кварови скенера у Брчком, бирачки одбори прелазе на стари систем

9:25

Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци

Предсједник Републике Српске, Синиша Каран гласао је данас у Бањалуци. Више информација на линку:

Синиша Каран

Република Српска

Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци

8:35

Огласио се МУП о процесу гласања у Српској

Штаб Министарства унутрашњих послова Републике Српске "Избори 2026" прати и предузима мјере и радње у циљу одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан Oпштих избора у БиХ. Више информација на линку:

Полиција МУП РС

Република Српска

Огласио се МУП о процесу гласања у Српској

08:23

Технички проблеми довели до кашњења отварања бирачких мјеста

Једно бирачко мјесто у Источној Илиџи јутрос није отворено због техничких проблема, док су остала отворена на вријеме, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Раде Драшко.

Скенер изборне технологије

Градови и општине

Технички проблеми довели до кашњења отварања бирачких мјеста

7:56

Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста

У Бијељини због проблема са новим изборним технологијама нису отворена 30 бирачка мјеста, рекла је за предсједница Градске изборне комисије у Бијељини Дијана Савић Божић. Више информација на линку:

Скенери изборне технологије гласање

Република Српска

Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста

7:54

Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута

У Лакташима су отворена бирачка мјеста, а на пар њих се каснило јер скенери нису могли да се покрену, рекла је предсједник Градске изборне комисије Гордана Нишић. Више информација на линку:

Избори 2026.

Градови и општине

Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута

7:45

У Требињу нису отворена два бирачка мјеста

У Требињу овог јутра бирачи на два мјеста чекају на гласање јер бирачка мјеста још увијек нису отворена, јавља наш репортер. Више информација на линку:

Требиње гласање

Република Српска

У Требињу нису отворена два бирачка мјеста

7:37

У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем

Бирачка мјеста у општини Кнежево за опште изборе отворена су јутрос са малим кашњењем од пет минута. Више информација на линку:

Избори

Република Српска

У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем

7:28

Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме

У општини Језеро бирачка мјеста отворена су на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Илијана Павловић. Више информација на линку:

Избори

Градови и општине

Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме

7:24

Биралиште у Купресу отворено на вријеме

Бирачко мјесто у општини Купрес-Република Српска отворено је јутрос на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) у општини Купрес - Република Српска Ана Ждеро. Више информација на линку:

Избори

Република Српска

Биралиште у Купресу отворено на вријеме

7:13

МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас

Локације за издавање личних докумената у Републици Српској радиће и данас до 19 часова, због одржавања општих избора, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске. Више информација на линку:

ципс

Друштво

МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас

7:02

Отворена бирачка мјеста у Републици Српској и ФБиХ

У Републици Српској и ФБиХ од 7 часова отворена су бирачка мјеста у склопу Општих избора. Више информација на линку:

Избори 2026

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Републици Српској и ФБиХ

У БиХ се данас, 4. октобра 2026. године, одржавају Општи избори на којима бирачи одлучују о најважнијим функцијама наредне четири године.

Бирачка мјеста широм БиХ се отварају у 7 часова, а гласање траје до 19 часова. Све најважније информације током дана, резултате након затварања биралишта и изјаве кандидата пратите на АТВ-у.

У БиХ је формирано укупно 5.569 бирачких мјеста, међу којима је 5.121 редовно бирачко мјесто, док је формирано и 385 мобилних тимова.

На Општим изборима бирају се чланови Предсједништва БиХ, предсједник и потпредсједник Републике Српске, посланици у НСРС, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ, те посланици у кантоналним скупштинама у Федерацији БиХ.

Укупно се бира 518 носилаца мандата, а за различите нивое власти овјерено је 7.028 кандидата.

Нове изборне технологије

Овогодишње Опште изборе обиљежава и примјена нових изборних технологија.

Централна изборна комисија БиХ утврдила је да су испуњени технички услови за њихову примјену, а систем обухвата биометријску идентификацију и аутентификацију бирача те скенирање гласачких листића.

Циљ новог система је унапређење контроле изборног процеса и утврђивања резултата гласања.

Бирачима је препоручено да прије гласања обрате пажњу на нови поступак и упутства на бирачком мјесту.

Који документ је потребан за гласање?

Бирач може остварити своје бирачко право уз један од важећих идентификационих докумената БиХ – личну карту, возачку дозволу или пасош.

Бирачко мјесто на којем је грађанин уписан у бирачки списак могуће је провјерити путем сервиса Централне изборне комисије БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Општи избори 2026

Избори у БиХ

Резултати избора 2026

ЦИК БиХ

Излазност на изборима

предсједник Републике Српске

Предсједништво БиХ

Избори 2026

Коментари (1)

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