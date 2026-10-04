ИЗБОРИ УЖИВО: Све информације, излазност и резултати Општих избора у БиХ

Пратите Опште изборе у БиХ 2026. године уживо на АТВ-у. На једном мјесту доносимо информације са биралишта, излазност, дешавања током изборног дана и најновије резултате гласања.
10:40
Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру
Гласање на подручју Мостара протиче уредно, а потешкоће које су јутрос забиљежене на појединим бирачким мјестима су отклоњене.
Република Српска
Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру
10:23
Бранко Блануша гласао у Бањалуци
Предсједник СДС-а и кандидат ове странке за предсједника Републике Српске, гласао је у Бањалуци.
Више информација на линку:
Република Српска
Бранко Блануша гласао у Бањалуци
10:22
Стевандић гласао у Бањалуци
Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао је данас у Бањалуци.
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Република Српска
Стевандић гласао у Бањалуци
9:57
Кварови скенера у Брчком, бирачки одбори прелазе на стари систем
У Брчко дистрикту јутрос је отворено свих 138 бирачких мјеста, а на десетак су забиљежени проблеми са скенерима за гласачке листиће, рекао је предсједник Изборне комисије дистрикта Марко Тадић. Више информација на линку:
Република Српска
Кварови скенера у Брчком, бирачки одбори прелазе на стари систем
9:25
Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци
Предсједник Републике Српске, Синиша Каран гласао је данас у Бањалуци.
Више информација на линку:
Република Српска
Предсједник Синиша Каран гласао у Бањалуци
8:35
Огласио се МУП о процесу гласања у Српској
Штаб Министарства унутрашњих послова Републике Српске "Избори 2026" прати и предузима мјере и радње у циљу одржавања повољне безбједносне ситуације у Републици Српској на дан Oпштих избора у БиХ. Више информација на линку:
Република Српска
Огласио се МУП о процесу гласања у Српској
08:23
Технички проблеми довели до кашњења отварања бирачких мјеста
Једно бирачко мјесто у Источној Илиџи јутрос није отворено због техничких проблема, док су остала отворена на вријеме, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Раде Драшко.
Градови и општине
Технички проблеми довели до кашњења отварања бирачких мјеста
7:56
Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста
У Бијељини због проблема са новим изборним технологијама нису отворена 30 бирачка мјеста, рекла је за предсједница Градске изборне комисије у Бијељини Дијана Савић Божић.
Више информација на линку:
Република Српска
Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста
7:54
Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута
У Лакташима су отворена бирачка мјеста, а на пар њих се каснило јер скенери нису могли да се покрену, рекла је предсједник Градске изборне комисије Гордана Нишић. Више информација на линку:
Градови и општине
Поједина бирачка мјеста каснила са отварањем десетак минута
7:45
У Требињу нису отворена два бирачка мјеста
У Требињу овог јутра бирачи на два мјеста чекају на гласање јер бирачка мјеста још увијек нису отворена, јавља наш репортер. Више информација на линку:
Република Српска
У Требињу нису отворена два бирачка мјеста
7:37
У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем
Бирачка мјеста у општини Кнежево за опште изборе отворена су јутрос са малим кашњењем од пет минута. Више информација на линку:
Република Српска
У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем
7:28
Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме
У општини Језеро бирачка мјеста отворена су на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије Илијана Павловић.
Више информација на линку:
Градови и општине
Бирачка мјеста у Језеру отворена на вријеме
7:24
Биралиште у Купресу отворено на вријеме
Бирачко мјесто у општини Купрес-Република Српска отворено је јутрос на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) у општини Купрес - Република Српска Ана Ждеро.
Више информација на линку:
Република Српска
Биралиште у Купресу отворено на вријеме
7:13
МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас
Локације за издавање личних докумената у Републици Српској радиће и данас до 19 часова, због одржавања општих избора, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске.
Више информација на линку:
Друштво
МУП Српске: Локације за издавање личних докумената раде и данас
7:02
Отворена бирачка мјеста у Републици Српској и ФБиХ
У Републици Српској и ФБиХ од 7 часова отворена су бирачка мјеста у склопу Општих избора.
Више информација на линку:
Република Српска
Отворена бирачка мјеста у Републици Српској и ФБиХ
У БиХ се данас, 4. октобра 2026. године, одржавају Општи избори на којима бирачи одлучују о најважнијим функцијама наредне четири године.
Бирачка мјеста широм БиХ се отварају у 7 часова, а гласање траје до 19 часова. Све најважније информације током дана, резултате након затварања биралишта и изјаве кандидата пратите на АТВ-у.
У БиХ је формирано укупно 5.569 бирачких мјеста, међу којима је 5.121 редовно бирачко мјесто, док је формирано и 385 мобилних тимова.
На Општим изборима бирају се чланови Предсједништва БиХ, предсједник и потпредсједник Републике Српске, посланици у НСРС, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ, те посланици у кантоналним скупштинама у Федерацији БиХ.
Укупно се бира 518 носилаца мандата, а за различите нивое власти овјерено је 7.028 кандидата.
Нове изборне технологије
Овогодишње Опште изборе обиљежава и примјена нових изборних технологија.
Централна изборна комисија БиХ утврдила је да су испуњени технички услови за њихову примјену, а систем обухвата биометријску идентификацију и аутентификацију бирача те скенирање гласачких листића.
Циљ новог система је унапређење контроле изборног процеса и утврђивања резултата гласања.
Бирачима је препоручено да прије гласања обрате пажњу на нови поступак и упутства на бирачком мјесту.
Који документ је потребан за гласање?
Бирач може остварити своје бирачко право уз један од важећих идентификационих докумената БиХ – личну карту, возачку дозволу или пасош.
Бирачко мјесто на којем је грађанин уписан у бирачки списак могуће је провјерити путем сервиса Централне изборне комисије БиХ.
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