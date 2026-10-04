У Лопарама „хаос“ због техничких проблема, у Теслићу кашњења на бирачким мјестима

Аутор:АТВ редакција
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На бирачким мјестима у Лопарама евидентирани су кварови скенера, а не функционише ни биометријска идентификација, па се ради ручно, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Давор Вићић.
Вићић је навео да због проблема са технологијом грађани дуже чекају да остваре своје бирачко право.
Он је рекао да нема прецизне податке о излазности до 11.00 часова.
"У гужви смо и, рекао бих, некој врсти хаоса. Податке не прикупљамо, не стижемо. На терену смо, скенери се кваре, биометрија није добра. Није било инцидената", додао је Вићић.
У Теслићу су нека бирачка мјеста отворена са закашњењем, а евидентиран је проблем са биометријом, изјавила је предсједник Градске изборне комисије Биљана Божић.
Божићева је рекла да су сва бирачка мјеста отворена, поједина уз кашњења од 15 минута, осим бирачког мјеста у Бањи које је због проблема са биометријом отворено тек у 9.00 часова.
Она је истакла да су још јуче имали техничких проблема са дијагностиком око 20 скенера који су ријешени, док данас имају проблем са биометријом бирача евидентираних у централни бирачки списак.
"Чекамо да нас Централна изборна комисија БиХ обавијести како да поступамо", рекла је Божићева и додала да сви скенери тренутно раде.
За опште изборе у Теслићу уписано је 44.344 бирача, који ће своје бирачко право моћи да искористе на 62 редовна бирачка мјеста и код два мобилна тима.
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