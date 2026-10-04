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Отклоњени кварови на седам бирачких мјеста у Новом Граду, два и даље не раде

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04.10.2026 11:11

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Фото: АТВ

У Новом Граду су отклоњени застоји на седам бирачких мјеста, а два и даље не раде због проблема са скенерима, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Љубан Кнежевић.

Кнежевић је подсјетио да је јутрос у 7.00 часова отворено свих 45 бирачких мјеста, али да се два и по сата након тога на девет бирачких мјеста појавио проблем са скенерима, преноси Срна.

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Тагови :

Нови Град

гласање

Избори 2026.

бирачко мјесто

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