Отклоњени кварови на седам бирачких мјеста у Новом Граду, два и даље не раде

Аутор:АТВ редакција
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У Новом Граду су отклоњени застоји на седам бирачких мјеста, а два и даље не раде због проблема са скенерима, изјавио је предсједник Општинске изборне комисије Љубан Кнежевић.
Кнежевић је подсјетио да је јутрос у 7.00 часова отворено свих 45 бирачких мјеста, али да се два и по сата након тога на девет бирачких мјеста појавио проблем са скенерима, преноси Срна.
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