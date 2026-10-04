Logo

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 10:38

Коментари:

0
Изборне технологије. Избори 2026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Гласање на подручју Мостара протиче уредно, а потешкоће које су јутрос забиљежене на појединим бирачким мјестима су отклоњене.

Од укупно 152 редовна бирачка мјеста, озбиљнији проблем забиљежен је само на једном, гдје је због квара на скенеру отварање каснило сат и по. Квар је отклоњен, а рад тог бирачког мјеста биће продужен за исто толико времена.

На осталим бирачким мјестима изборни процес протиче без већих проблема.

Према посљедњим информацијама Градске изборне комисије, у Мостару је регистровано 100.878 бирача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мостар

избори

Избори 2026.

Избори 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

У Приједору је више од 84 хиљаде гласача уписано у централни бирачки списак. Гласање се одвија на 106 бирачких мјеста.

Република Српска

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

9 ч

3
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Погођен танкер у Ормуском мореузу

9 ч

0
предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске

Република Српска

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

9 ч

0
Требиње, сунчан дан

Друштво

Октобарске температуре обарају рекорде у Српској: Ево шта нас очекује

9 ч

0

Више из рубрике

У Приједору је више од 84 хиљаде гласача уписано у централни бирачки списак. Гласање се одвија на 106 бирачких мјеста.

Република Српска

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

9 ч

3
предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске

Република Српска

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

9 ч

0
Избори изборне технологије гласање скенери

Република Српска

Проблеми са скенерима у Новом Граду: У застоју гласање на 9 бирачких мјеста

9 ч

1
Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао у Бањалуци на општим изборима, 04.10.2026.

Република Српска

Стевандић гласао у Бањалуци

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима