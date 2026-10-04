Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

Аутор:АТВ редакција
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Гласање на подручју Мостара протиче уредно, а потешкоће које су јутрос забиљежене на појединим бирачким мјестима су отклоњене.
Од укупно 152 редовна бирачка мјеста, озбиљнији проблем забиљежен је само на једном, гдје је због квара на скенеру отварање каснило сат и по. Квар је отклоњен, а рад тог бирачког мјеста биће продужен за исто толико времена.
На осталим бирачким мјестима изборни процес протиче без већих проблема.
Према посљедњим информацијама Градске изборне комисије, у Мостару је регистровано 100.878 бирача.
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