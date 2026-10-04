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Проблеми са скенерима у Новом Граду: У застоју гласање на 9 бирачких мјеста

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04.10.2026 10:13

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Избори изборне технологије гласање скенери
Фото: АTV

Због проблема са скенерима у застоју је процес гласања на неколико бирачких мјеста у Новом Граду, речено је Срни у Општинској изборној комисији.

Предсједник Општинске изборне комисије Нови Град Љубан Кнежевић рекао је Срни да је јутрос у 7.00 часова отворено свих 45 бирачких мјеста те да је изборни процес почео без проблема.

"Након око два и по сата од отварања бирачких мјеста појавили су се проблеми са новим изборним технологијама, тачније скенерима. Из нама непознатих разлога скенери су почели показивати грешку, не уваче гласачке листиће", река оје он.

Према његовим ријечима, до сада је пријављен проблем на девет бирачких мјеста.

"Обавијештена је Централна изборна комисија, оператери, техничка подршка. Чекамо даља упутства ЦИК-а", рекао је он.

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Тагови :

Нови Град

гласање

Избори 2026.

Скенери

изборне технологије

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