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Вукановић гласао у Требињу

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04.10.2026 11:03

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Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић
Фото: АТВ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић изашао је јутрос на гласање у Требињу.

Вукановић је своју грађанску дужност обавио на бирачком мјесту смјештеном у згради требињске Гимназије „Јован Дучић“.

На гласање је стигао у пратњи своје трудне супруге Зоране.

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Тагови :

Небојша Вукановић

гласање

Требиње

избори

Избори 2026

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