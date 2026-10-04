Вукановић гласао у Требињу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић изашао је јутрос на гласање у Требињу.
Вукановић је своју грађанску дужност обавио на бирачком мјесту смјештеном у згради требињске Гимназије „Јован Дучић“.
На гласање је стигао у пратњи своје трудне супруге Зоране.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
12 ч0
Најновије
Најчитаније
19
49
19
49
19
46
19
44
19
37
Тренутно на програму