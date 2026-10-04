Излазност грађана на општим изборима до 11 часова

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ се данас, 4. октобра 2026. године, одржавају Општи избори на којима бирачи одлучују о најважнијим функцијама наредне четири године. На општим изборима у БиХ до 11.00 часова гласало је 406.847 или 11,94 одсто бирача.
Излазност до 11 часова:
У Бањалуци је до 11.00 часова гласало 29.448 бирача или 15,13 одсто са правом гласа, рекао је Срни предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Дубравко Малинић.
Он је навео да то нешто мања излазност у односу на изборе 2022. године, када је до 11.00 часова гласало 18,68 одсто бирача.
Малинић је рекао да су сва бирачка мјеста отворена, а да је највећи проблем са скенером и биометријском идентификацијом био на бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" у насељу Петрићевац.
Он је подсјетио да је на појединим бирачким мјестима јутрос било кашњења због проблема са уређајима за идентификацију, скенера гласачких листића, као и због пребројавања гласачких листића.
"На бирачким мјестима која су каснила са отварањем гласање ће бити продужено", рекао је Малинић.
Он је додао да гласање за сада протиче уредно и да нису забиљежене неправилности.
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У Бањалуци право гласа има 192.366 регистрованих бирача, док ће 209 гласати у одсуству за општине у Федерацији БиХ у којима су живјели 1991. године.
Бирачи могу да гласају на 259 редовних бирачких мјеста и једно за гласање у одсуству, док је ангажовано 25 мобилних тимова путем којих ће гласати 1.166 бирача.
У Лакташима је на општим изборима до 11.00 часова гласало 20 одсто бирача, рекла је Срни предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Гордана Нишић.
Нишићева је навела да је јутрос било проблема на два бирачка мјеста, гдје су стала два скенера.
"У Александровцу је стао скенер на десетак минута, али је техничка подршка отклонила квар. Исти случај је био и у Јакуповцима, гдје је гласање било заустављено око 15 минута", рекла је Нишићева и додала да ће за толико времена бити продужено гласање на овим бирачким мјестима.
Нишићева је подсјетила да је на пар бирачких мјеста јутрос забиљежено кашњење јер скенери нису могли да се покрену, док се на појединим биралиштима каснило са отварањем десетак минута због бројања гласачких листића.
Право гласа у Лакташима има 33.756 бирача.
Изборни процес проводи се на 48 редовних бирачких мјеста, на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а формирано је и седам мобилних тимова.
У општини Челинац је до 11.00 часова гласало 19,27 одсто регистрованих бирача за опште изборе, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Милан Пејановић.
"Проблема има много, скенери штекају, информационе технологије не функционишу, бирачи не могу остварити своје основно право иако имају важеће документе", навео је Пејановић.
Он је додао и да су на бирачким мјестима велике гужве.
Пејановић је рекао да су бирачка мјеста у општини Челинац отворена јутрос са пар минута закашњења.
Он је навео да се гласање одвија на 26 редовних бирачких мјеста, а да право гласа има 15.580 бирача.
Ангажована су два мобилна тима, а право гласа путем њих обавиће 60 регистрованих грађана.
На подручју града Зворника до 11.00 часова гласало је 5.200 или 9,98 бирача, речено је Срни у Градској изборној комсији (ГИК).
Право гласа на подручју града има 53.962 грађана.
Грађани могу да гласају на 67 бирачких мјеста.
На подручју општине Костајница до 11.00 часова гласало је 776 бирача или 15,80 одсто од 4.920 уписаних у редовни бирачки списак, рекла је предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Свјетлана Бајалица.
Излазност је нешто мања него на протеклим општим изборима 2022. године, када је износила 18,11 процената.
Бајалица је истакла да избори протичу без већих проблема и да се недоумице рјешавају уз консултације са Централном изборном комисијом.
На подручју Костајнице има 11 редовних бирачких мјеста, бирачко мјесто за гласање на непотврђеним гласачким листићима и бирачко мјесто за гласање у одсуству, те један мобилни тим.
У Теслићу је до 11.00 часова гласало 12,3 одсто бирача уписаних у бирачки списак, речено је из Градске изборне комисије Теслић.
За опште изборе у Теслићу уписана су 44.344 бирача.
Власеници су до 11.00 часова гласала 1.843 бирача или 19,55 одсто од укупног броја уписаних у бирачки списак, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Сања Ристић.
Она је навела да се изборни процес одвија отежано, те да је на пет бирачких мјеста долазило до прекида гласања, од чега су на два бирачка мјеста прекиди трајали и дуже од сат времена.
Према њеним ријечима, главни разлог за застоје су проблеми у раду скенера и примјена нове технологије са којом се грађани сусрећу први пут.
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Она је позвала све грађане да искористе своје бирачко право, али и да буду стрпљиви и имају разумијевања за повремене техничке застоје.
Право гласа у Власеници на овим изборима имају укупно 9.692 регистрована бирача.
На биралиштима у општини Хан Пијесак до 11.00 часова гласало је 25,38 одсто од укупног броја регистрованих бирача, изјавио је Срни члан Општинске изборне комисије /ОИК/ Јовица Радуловић.
Радуловић је нагласио да не функционише биометријска идентификација, па се ради ручно.
Право гласа на Хан Пијеску има 3.121 бирач.
Право гласа у општини Језеро до 11.00 часова остварило је 190 бирача или 16,8 одсто, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Илијана Палалић.
Она је додала да се гласање одвија на два бирачка мјеста, те да мобилних тимова у овој локалној заједници нема.
Право гласа имају 1.142 бирача.
На бирачком мјесту у општини Купрес-Република Српска до 11.00 часова гласало је 10,26 одсто од укупног броја регистрованих бирача, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Ана Ждеро.
"Све протиче у реду, нисмо имали никаквих проблема", изјавила је Ждеро и додала да је своје право искористио 31 гласач.
Ждеро је навела да у овој општини право гласа има 306 бирача, који гласају на једном редовном гласачком мјесту, док мобилних тимова нема.
Она је напоменула да у овој, једној од територијално најмањих општина, бирачко мјесто отворено у 7.00 часова и да ће бирачи моћи да гласају до 19.00 часова.
У БиХ се одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.
У Добоју је до 11.00 часова гласало 17 одсто бирача уписаних у бирачки списак, речено је у Градској изборној комисији (ГИК). Из ГИК-а наводе да је ријеч о излазности на 102 редовна бирачка мјеста од укупно 105.
Право гласа у Добоју има 63.118 бирача.
У Источној Илиџи до 11.00 часова гласало је 20 одсто од укупног броја регистрованих бирача, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Раде Драшко.
Драшко је истакао да изборни процес у овој локалној заједници протиче без проблема.
Право гласа у Источној Илиџи има 13.625 бирача, који могу да гласају на 124 редовна бирачка мјеста.
У општини Сребреница до 11.00 часова на изборе је изашло 11,41 одсто од укупно 13.973 регистрованих бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Љиљана Стевановић.
Стевановићева је рекла да постоје технички проблеми на неколико биралишта и да због непрепознавања гласача на уређају за идентификацију ти бирачи гласају на непотврђеним гласачким листићима.
Грађани гласају на 22 бирачка мјеста, а ангажована су два мобилна тима.
У Калиновику је до 11.00 часова гласало 24,52 одсто од укупног броја бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Марко Бозало.
Гласачко тијело у овој локалној заједници чини 1.694 бирача, који ће моћи да гласају на осам бирачких мјеста, а формирана су и два мобилна тима.
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На подручју Фоче до 11.00 часова гласало је 14,4 одсто бирача, односно 2.354 од 16.327 уписаних у бирачки списак, подаци су Градске изборне комисије (ГИК).
У односу на опште изборе 2022. године, излазност у 11.00 часова нешто је мања, будући да је тада у прва четири часа у Фочи гласало 17 одсто бирача.
Предсједник ГИК-а Владимир Кулић рекао је да за сада није било већих неправилности, осим што су на појединим мјестима бирачи заокруживали имена кандидата на показној листи, а на три мјеста је долазило до прекида рада скенера.
"На два мјеста проблем је отклоњен, надамо се да ћемо убрзо то урадити и на трећем", навео је Кулић.
Он је напоменуо да у случају када бирачи заокруже кандидате на показним листама - чланови бирачких одбора лако обришу траг маркера, тако да се показне листе поново могу користити.
У Фочи се гласа на 27 редовних бирачких мјеста
На подручју Прњавора до 11.00 часова гласало је 4.565 бирача, односно 11,62 одсто од укупног броја са правом гласа, речено је Срни у Градској изборној комисији (ГИК).
Предсједник ГИК-а Новка Бијелонић Петровић рекла је да гласање протиче мирно и без икаквих сметњи.
У Прњавору право гласа има 39.561 бирач.
Предвиђено је 50 редовних бирачких мјеста, уз једно за гласање у одсуству.
На подручју Дервенте до 11.00 часова гласао је 3.201 грађанин, односно 9,95 одсто од укупног броја регистрованих бирача, изјавио је Срни предсједник Градске изборне комисије (ГИК) Миле Стринић.
Стринић је навео да гласање протиче мирно и без проблема.
Право гласа у Дервенти има 33.280 бирача, који ће моћи да гласају на 43 редовна бирачка мјеста, а ангажовано је и 10 мобилних тимова.
На Палама је до 11.00 часова гласало 19,67 одсто бирача или 3.915, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Предраг Слијепчевић.
Слијепчевић је истакао да гласање протиче без проблема.
Он је нагласио да је отворено и бирачко мјесто у Мокром гдје је био у квару биометријски уређај, док је од 9.00 до 10.00 часова било затворено бирачко мјесто у Прибњу јер скенер није функционисао.
На Палама су регистрована 19.902 бирача.
У Требињу је до 11 часова на изборе изашло 19,77 одсто бирача, потврдио је за АТВ предсједник Градске изборне комисије Требиње Синиша Терзић.
Терзић каже да су, без обзира на увођење нових технологија, податке о излазности прикупљали мануелно.
"Највећа излазност је на бирачком мјесту у насељу Горица, 29,29 одсто бирача", рекао је Терзић.
Он је изразио забринутост због чињенице да једно бирачко мјесто у Требињу још није отворено. Ријеч је о бирачком мјесту 030 у школи у Петровом Пољу.
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"Нас посебно брине то што бирачко мјесто 030 још увијек није отворено. Посљедње информације које смо имали од стране ЦИК-а биле су да ће нам неопходни уређаји за отварање бирачког мјеста доћи до 11 часова. Међутим, 11 часова је прошло, уређаји још нису дошли и видјећемо шта ће бити са тим мјестом. То чекамо од синоћ. Стално говоре да су у путу. До сада би дошли да су са Мадагаскара", рекао је Терзић.
Према подацима до којих је АТВ дошла из ОИК-а, о излазности до 11 часова, у осталим општинама Источне Херцеговине гласало је:
Љубиње – 16,90 одсто Билећа – 20,08 одсто Гацко – 19,72 одсто Берковићи - 22 одсто.
На биралиштима у општини Источни Стари Град до 11.00 часова гласало је 19,89 одсто од укупног броја регистрованих бирача, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Немања Николић.
Он је додао да изборни процес у овој локалној заједници протиче без проблема.
Право гласа у овој општини има 1.060 бирача, који могу гласати на четири редовна бирачка мјеста.
У општини Петрово до 11.00 часова гласало је 14,39 одсто бирача, речено је у Општинској изборној комисији.
Право гласа у овој општини има 6.150 бирача.
Гласање одвија на 10 редовних бирачких мјеста.
Од 8.700 регистрованих бирача, у Рогатици је до 11.00 часова на општим изборима гласало њих 21,59 одсто, речено је Срни у Општинској изборној комисији.
Мањи технички проблеми на почетку изборног процеса брзо су рјешени и гласање се одвија без проблема.
У Братунцу је до 11.00 часова бирачко право остварило 2.542 бирача или 14,12 одсто од укупног бирачког тијела, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Мијат Ћирковић.
Ћирковић је истакао техничке проблеме и неисправност скенера на три бирачка мјеста.
"На два бирачка мјеста у Кравици и на једном у Средњошколском центру дошло је до прекида гласања због неисправности скенера. Тај проблем смо ријешили и на тим мјестима ће гласање бити продужено за онолико времена колико је гласање било у прекиду", објаснио је Ћирковић.
Према његовим ријечима, велики број бирача није уврштен у бирачке спискове, а ријеч је о онима који су се регистровали након 20. августа.
"То представља проблеме бирачким одборима, али и бирачима. Изборни процес се одвија мирно и нису пријављени инциденти ни на једном бирачком мјесту", рекао је Ћирковић.
Право гласа у Братунцу има 19.062 бирача.
На бирачком мјесту у Конзуларном представништву БиХ у Штутгарту до 11.00 часова гласало је 30 бирача, односно 16,22 одсто од 185 регистрованих.
Генерални конзул БиХ у Штутгарту Вера Сајић потврдила је Срни да је бирачко мјесто на вријеме отворено и да гласање тече без проблема.
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Она је напоменула да се гласање обавља без нових технологија.
Гласање се нормално одвија на свих 26 бирачких мјеста у општини Угљевик након поправке скенера, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Нермина Ахметовић.
Ахметовић је навела да нервоза међу грађанима расте због чекања, односно проблема које ствара технологија, али да већих инцидената није било.
Ахметовићева је истакла да не посједују апликацију за праћење излазности, те да то, како претпоставља, чини Централна изборна комисија.
Она је додала да ће рад на једном биралишту бити продужен онолико колико је трајало кашњење, с обзиром да је било прекида у два наврата.
У општини Кнежево до 11.00 часова на општим изборима гласало је 14,54 одсто од укупног броја регистрованих бирача у овој локалној заједници, рекао Срни члан Општинске изборне комисије /ОИК/ Његош Дукић.
Он је навео да је гласало 1.282 бирача од укупно регистрованих 8.820.
Дукић је рекао да је на почетку било мало изазова са скенерима али да је све доведено у ред и да све протиче уредно.
Он је навео да су бирачка мјеста јутрос отворена са кашњењем од пет минута.
На подручју општине Кнежево има 20 редовних бирачких мјеста, а организована су три мобилна тима.
Излазност бирача у Бијељини до 11.00 часова је 12,39 одсто и то је нешто мање него 2024. године када је у истом периоду била 15,95 одсто, изјавила је предсједник Градске изборне комисије Дијана Савић Божић.
Она каже да на скенер не ради још само на једном бирачком мјесту у Буковици и да се континуирано ради на отклањању техничких проблема.
Проблем са радом скенера у Бијељини од јутрос је трајао на 30, од укупно 184 бирачка мјеста, која је са више од 111.000 гласача друга по величини изборна јединица у Републици Српској.
Божићева је навела да ће гласање бити продужено на бирачким мјестима гдје је почетак гласања каснио због проблема са скенерима.
"За сада није било проблема пријављених овој изборној комисији", навела је Божићева.
У општини Мркоњић Град до 11.00 часова гласало је 1.640 бирача или 9,47 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) Слободан Рајковић.
Рајковић је рекао да је на једном бирачком мјесту било мањих техничких проблема са опремом за гласање, али да је све отклоњено, тако да се бирачки процес овија уредно.
Право гласа у Мркоњић Граду има 17.301 бирач.
Поред редовних бирачких мјеста на којима бирачи могу да остваре своје право гласа, на терену је и шест мобилних тимова.
Шипову је до 11.00 часова гласало 1.399 бирача или 13,37 одсто од броја регистрованих, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Вида Ракита.
Ракита је навела да своје право гласа бирачи могу да остваре на 17 бирачких мјеста, те да су на терену и два мобилна тима.
Право гласа у Шипову данас може да оствари 10.519 бирача.
У општини Ново Горажде до 11.00 часова гласало је 296 бирача, односно 19,23 одсто од укупно регистрованих 1.539, речено је Срни у Општинској изборној комисији.
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У Новом Горажду изборни процес протиче без већих проблема.
На подручју општине отворено је пет бирачких мјеста, једно бирачко мјесто у одсуствy и два мобилна тима.
На подручју Осмака до 11.00 часова гласало је 549 бирача или 14,72 одсто, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Владо Капур.
Капур је рекао да изборни процес отежевају проблеми са техничким уређајима, па се морало излазити на терен ради отклањања.
На подручју Осмака је шест бирачких мјеста, као и два мобилна тима, а на бирачком списку има око 3.800 гласача.
У Билећи је до 11.00 часова гласало 1.897 или 19,4 одсто бирача, изјавила је данас Срни предсједник Општинске изборне комисије Јелена Капор.
"За сада нема никаквих проблема приликом гласања", рекла је Капорова.
Она је навела да право гласа има 9.798 бирача, који ће моћи да гласају на 21 редовном бирачком мјесту, а формирани су и по један мобилни тим за град и за села.
Капорова је додала да је једно бирачко мјесто на непотврђеним гласачким листићима придружено редовном бирачком мјесту.
У општини Рибник тренутно постоје проблеми са прикупљањем података о излазности бирача на гласачка мјеста, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије Александар Агић.
Агић је додао да су на два бирачка мјеста забиљежени проблеми са скенерима, али да су екипе на терену и раде на отклањању кварова.
Он је додао да право гласа у овој локалној заједници има 5.950 редовних бирача и 19 на списку за мобилни тим.
На биралиштима У Шековићима до 11.00 часова гласало је 1.159 грађана или 17,48 посто од укупног бирачког тијела, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије Небојша Видаковић.
Он је истакао да се изборни процес одвија уредно и да се потешкоће са скенером брзо рјешавају.
У Шековићима право гласа има укупно 7.453 гласача.
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