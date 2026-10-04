Проблеми у Бијељини: Бирачи нервозни, предсједници бирачких одбора одустају, скенери не раде...

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација је таква да је над 153 бирачка мјеста покренуто гласање путем скенера. На осталих 30 још није, а на 28 је успешно тестирање што се тиче трансмисије, изјавила је предсједник Градске изборне комисије у Бијељини, Дијана Савић Божић.
"На одређеном броју бирачких мјеста су одустали чланови, тј. предсједници бирачких одбора. Одустали су ноћас, око 3 часа сам имала пун састав, сада поново нема тај пун састав. Бројеве тих бирачких мјеста која немају пун састав вам тренутно не могу рећи јер рјешавамо проблем", истакла је Савић Божић.
Додала је да се очекује да и остала бирачка мјеста, гдје није могуће било покренути скенер, почну са таквом врстом гласања, али оно што јесте проблем то је да је велики број оператера одустао који треба да покрену ту дијагностику.
"Упорно зовемо Централну изборну комисију и њихове овлашћене у кол-центру да нам пошаљу оператере, нико се не јавља у кол-центру цијелу ноћ и јутро. Не може почети на стари начин, а на стари начин може да почне кад оператер утврди да је немогуће покренути и тај оператер назове техничку подршку, односно више ранг, тад се то може закључити и утврдити, али на тим бирачким мјестима уопште нема оператера", истакла је Савић Божић.
Додала је да се на ручно гласање може прећи кад констатују она лица којих нема.
"То су лица која именује Централна изборна комисија, искључиво и само Централна изборна комисија. Ми немамо ту никакву моћ ни могућност да било кога ангажујемо, нити да пошаљемо своје ИТ техничаре који би могли приватно замолити да оду да покрену. Мобилни тимови, има их седам као претходних година, они су кренули, већ раде свој посао. Сваки од седам тимова је кренуо", истакла је Савић Божић.
Додала је да они који касне, а покрену се, они ће надокнадити.
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"Питање је само да их покренемо. Значи, није спорно ако се касни сат, два, чак и три. Велика је нервоза бирача, сви бирачи су на бирачком мјесту, сви зову, наравно, Градску изборну комисију, овлашћења, чак и ви који сте свакодневно у току и са мном и са Централном изборном комисијом, чак ме и ви питате чија је надлежност, можете онда замислити како је бирачу", истакла је Савић Божић.
Додаје да бирач зна само да треба да дође на гласање и да гласа, заправо ако је видео видео-знак како треба да гласа, а све остало зове ГИК.
"У овом тренутку имамо велику нервозу бирача, имамо велику нервозу предсједника бирачких одбора због велике одговорности која се јако наглашавала на обукама и у медијима. Људи су у страху, контактирају нас... Нас има колико нас има, ја не могу баш свима одмах ријешити проблем, али покушавамо, боримо се као никада до сада да ови избори прођу на начин како су то замислили законодавци", истакла је Савић Божић и додаје:
Преко 111.000, можда 111.300, сад више нисам сигурна у тачан број, али оно што је битно да кажем - ово је друга по величини изборна јединица. Ви знате за све проблеме које смо ми имали финансијске и тако даље, не бих их данас истицала, некад у време када прођу ови избори, ако прођу како треба, причаћемо о томе и ту ће бити има дуге расправе".
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Додала се не смију довести у овакву ситуацију, посебно када се уводе изборне технологије.
"Оне изборне јединице које имају подршку органа власти и новац нису завршиле свој посао. A ми смо други по величини, боримо се да га урадимо и знате да смо јуче испоручивали опрему 12 сати због тога што смо умјесто 100 имали 10 комбија", истакла је Савић Божић.
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