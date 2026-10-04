Саобраћајка у Бањевици, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Возач моторног возила теже је повријеђен у саобраћајној незгоди која се догодила на путу Требиње-Никшић, у насељу Бањевци, потврђено је за АТВ из Болнице Требиње.
"Ријеч је о мултиплом повредама главе, грудног коша и лијевог рамена. Дијагностичка обрада је у току, а лице ће бити задржано на болничком лијечењу на Одјељењу хирургије са ортопедијом", рекли су за АТВ из требињске Болнице.
Из Полицијске управе Требиње за АТВ је потврђено да је у незгоди учествовало једно возило.
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"Увиђај је у току, а саобраћај на тој дионици је обустављен", навели су из ПУ Требиње.
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