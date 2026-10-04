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Завршен увиђај након тешке несреће код Сокоца, биће обављена обдукција тијела

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04.10.2026 11:07

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Завршен је увиђај саобраћајне несреће у мјесту Примичићи код Сокоца на магистралном путу Родатица-Подроманија, а тијело страдалог возача са Сокоца биће превезено на обдукцију, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

Несрећа се догодила јутрос у 7.25 часова, а њој је учествовао аутомобил "ситроен", којим је управљао мушкарац чији су иницијали М.Л. са Сокоца.

Тијело страдалог возача биће превезено у просектуру у Источно Сарајево, гдје ће сутра бити извршена обдукција.

Полиција Републике Српске

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О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, преноси Срна

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Тагови :

Полиција

обдукција

Соколац

Саобраћајна несрећа

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