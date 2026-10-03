Удес у Карановцу, ауто завршило у каналу! Саобраћај успорен

Аутор:АТВ редакција
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Овог јутра дошло је до саобраћајне незгоде у мјесту Карановац, а како јављају с лица мјеста, саобраћај је тренутно успорен, те се саобраћа само једном траком.
Чланови једне Вибер групе подијелили су информацију о саобраћајној незгоди која се догодила овог јутра у мјесту Карановац, у правцу од Нуле према Крупи, како наводе у групи.
На терену је полиција, врши увиђај.
На возилима је причињена материјална штета, а информација о повријеђенима нема.
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