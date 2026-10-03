Logo

Удес у Карановцу, ауто завршило у каналу! Саобраћај успорен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 10:26

Коментари:

0
Карановац удес два возила
Фото: Društvene Mreže

Овог јутра дошло је до саобраћајне незгоде у мјесту Карановац, а како јављају с лица мјеста, саобраћај је тренутно успорен, те се саобраћа само једном траком.

Чланови једне Вибер групе подијелили су информацију о саобраћајној незгоди која се догодила овог јутра у мјесту Карановац, у правцу од Нуле према Крупи, како наводе у групи.

Карановац удес
Карановац удес
Društvene Mreže

На терену је полиција, врши увиђај.

На возилима је причињена материјална штета, а информација о повријеђенима нема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Карановац

удес

Саобраћајна незгода

Полиција

увиђај

Коментари (0)

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Хроника

Тешка трагедија у Српској: Жена погинула, ухапшена возач!

16 ч

0
У бањалучком насељу Туњице, догодила се саобраћајна незгода, а на овој дионици пута тренутно су саобраћајне гужве

Хроника

Удес на Туњицама, стварају се гужве

17 ч

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладушу, голф ударио у први спрат куће.

Хроника

Аутомобилом ударио у први спрат куће: Двије особе повријеђене

22 ч

0
Послије девет година расвијетљена пљачка у Добоју

Хроника

Послије девет година расвијетљена пљачка у Добоју

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

03

ФЗО Републике Српске: Од наредне године 75 нових здравствених услуга

10

42

Претучен Зоран Марјановић

10

32

Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

10

26

Удес у Карановцу, ауто завршило у каналу! Саобраћај успорен

10

20

Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима