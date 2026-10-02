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Удес на Туњицама, стварају се гужве

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02.10.2026 17:05

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У бањалучком насељу Туњице, догодила се саобраћајна незгода, а на овој дионици пута тренутно су саобраћајне гужве
Фото: Društvene mreže

У бањалучком насељу Туњице, догодила се саобраћајна незгода, а на овој дионици пута тренутно се стварају саобраћајне гужве.

У удесу су учествовала три аутомобила на којима је причињена материјална штета. Информација о повријеђенима за сада нема.

Како јављају чланови једне Вибер групе, до удеса је дошло и на транзиту након Трна у правцу Бањалуке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Туњице

саобраћај

успорен саобраћај

Трн

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