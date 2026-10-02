Удес на Туњицама, стварају се гужве

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Туњице, догодила се саобраћајна незгода, а на овој дионици пута тренутно се стварају саобраћајне гужве.
У удесу су учествовала три аутомобила на којима је причињена материјална штета. Информација о повријеђенима за сада нема.
Како јављају чланови једне Вибер групе, до удеса је дошло и на транзиту након Трна у правцу Бањалуке.
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