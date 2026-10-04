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Смртоносна вожња: Избоден таксиста, боре му се за живот

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04.10.2026 12:04

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

Крагујевачка полиција ухапсила је К. С. због сумње да је у ноћи између суботе и недјеље, око 1 сат иза поноћи, оштрим предметом тешко повриједио таксисту Б. Л. у Крагујевцу.

Осумњиченом се на терет ставља кривично дјело убиство у покушају.

До инцидента је дошло када је таксиста Б. Л., управљајући својим возилом, примијетио К. С. који се пјешице кретао улицом. Таксиста је зауставио аутомобил и упитао пролазника да ли је он наручио такси вожњу, након чега је између њих двојице избила краћа вербална расправа.

Сукоб је убрзо ескалирао, таксиста је изашао из возила, након чега је дошло до физичког контакта. У том тренутку, К. С. је, како се сумња, оштрим предметом највјероватније ножем задао Б. Л. један ударац у предјелу горњег дијела леђа.

Повријеђени Б. Л. је том приликом задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот у виду убодне ране у предјелу леђа и хитно је збринут.

Осумњиченом К. С. је одређено полицијско задржавање. Његов бранилац уложио је жалбу на рјешење о задржавању судији за претходни поступак Вишег суда у Крагујевцу, али је она одбијена, преноси Блиц.

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Тагови :

Избоден мушкарац

таксиста

Крагујевац

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