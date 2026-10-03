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Нова трагедија: Избио пожар у кући, погинула два мушкарца

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03.10.2026 08:09

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Два мушкарца погинула су у пожару у насељу Прогар код Сурчина, који је током протекле ноћи избио у кући у којој су живјели, саопштено је из службе Хитне помоћи.

Како је саопштено, хитна помоћ је примила позив у 19.33 сати а након доласка на лице мјеста медицински радници су могли само да констатују смрт два мушкарца, чија се старост процјењује на око 80 и око 60 година, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пожар

трагедија

ватра

Сурчин

Србија

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