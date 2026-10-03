Нова трагедија: Избио пожар у кући, погинула два мушкарца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Два мушкарца погинула су у пожару у насељу Прогар код Сурчина, који је током протекле ноћи избио у кући у којој су живјели, саопштено је из службе Хитне помоћи.
Како је саопштено, хитна помоћ је примила позив у 19.33 сати а након доласка на лице мјеста медицински радници су могли само да констатују смрт два мушкарца, чија се старост процјењује на око 80 и око 60 година, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
13 ч0
Србија
20 ч0
Србија
20 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму