Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Извор:
АТВ
Од суботе, 23. маја, у нашем програму уживајте у потпуно новом концепту викенд јутарњег дружења 'Твоје добро јутро', у којем ће сјајни тандем, Верица Калаба и Вања Мишић, отворити теме које опуштају, забављају, измамљују осмијех, информишу о важним дешавањима из свијета културе, моде, филмске и музичке индустрије, здравља, нових и старих технологија.
Доносиће приче које грију душу, откривају наше најдубље емоције, посебне људе. Водиће вас на зачудна мјеста. Смијаће се са вама. Дијелити са вама оне тренутке када уз мирисну кафу или посебну чајну ноту пуните батерије за одличан викенд! А оно што морате знати – неће бити у том дружењу тешких тема, политике или оних питања и одговора од којих боли глава.
'Већ дуго маштамо о оваквом викенд дружењу, којем ћемо наше гледаоце забавити и одвести у свијет гдје се одмара душа, и стављају помало 'ружичасте наочари'. Посебно ћемо пажњу обратити на теме које интересују и млађе генерације, али и интересантне теме од културе, преко музике и филма, здравља, гастрономије, књижевности,... И то са свих меридијана. Нарочито смо срећне што радимо заједно и што ћемо моћи да нашу публику опијемо посебном енергијом, радошћу и приредити им право уживање у викенд јутру', каже уредница Верица Калаба.
Зато будите сутра са нама од 8 часова и 30 минута и уживајте у програму по вашој мјери – Хајде да се заједно учимо љепоти живљења!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму