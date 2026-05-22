Хороскоп за викенд: Прочитајте шта доносе дани пред нама

22.05.2026 16:39

Фото: pexels/Jean Neves

Ово је викенд важних разговора, неочекиваних сусрета и промјена расположења које долазе брзо, али с разлогом. Многи ће имати осјећај да више не могу да игноришу сопствене емоције, потребе и жељу за промјеном.

Истовремено, енергија Дјевице током викенда доноси потребу да средимо мисли, односе и планове за наредни период.

Ово није викенд великих илузија — већ искрених одлука, а ево шта очекује сваки хороскопски знак:

Ован

Викенд вам доноси потребу да успорите и размислите о свему што се дешавало претходних недјеља.

Иако ћете жељети акцију и динамику, сада вам универзум јасно показује да неке ствари не могу да се рјешавају импулсивно. Посебно када је ријеч о љубави и односима.

Ако сте у вези, партнер може жељети озбиљнији разговор о будућности или стабилности односа. Слободни Овнови могли би неочекивано обновити контакт са особом из прошлости.

Крај викенда доноси више јасноће и осјећај да коначно знате шта желите.

Бик

Марс у вашем знаку појачава емоције, страст и потребу да преузмете контролу над сопственим животом.

Ово је викенд у којем многи Бикови доносе важне одлуке везане за љубав, посао или финансије. Више не желите да чекате да се ствари саме промјене.

У љубави, привлачност је веома наглашена. Ако сте слободни, могуће је познанство које одмах дјелује интензивно и другачије.

Заузети Бикови желе више сигурности, пажње и конкретних планова за будућност.

Близанци

Сезона Близанаца враћа вам енергију, самопоуздање и осјећај да се ствари коначно крећу у правом смјеру.

Бићете веома друштвени, комуникативни и расположени за нова искуства, али испод те лагане енергије крије се много озбиљније размишљање о односима и будућности.

Један разговор током викенда могао би потпуно промијенити ваш поглед на особу која вам је важна.

Могући су неочекивани позиви, поруке и сусрети који буде емоције које сте покушавали да игноришете.

Рак

Викенд вам доноси емотивно олакшање и потребу да се окружите људима уз које се осјећате сигурно.

Послије периода емотивне напетости, сада коначно имате осјећај да можете да дишете мирније.

У љубави, односи постају њежнији и отворенији. Ако сте у вези, партнер показује више пажње и потребе за блискошћу. Слободни Ракови могли би упознати некога кроз пријатеље или породично окупљање.

Интуиција вам је веома јака — послушајте је.

Лав

Овај викенд доноси вам много више пажње него што очекујете.

Харизма вам је појачана, људи желе ваше друштво, а могуће је и ново познанство које вас потпуно избацује из рутине.

Ипак, испод свега крије се потреба да коначно будете искрени према себи када је ријеч о емоцијама.

Ако сте у вези, један разговор може промијенити динамику односа. Слободни Лавови привлаче особу која дјелује потпуно другачије од њиховог уобичајеног типа.

Дјевица

Мјесец у вашем знаку током викенда појачава емоције, интуицију и потребу да коначно средите хаос који се накупио у вашим мислима.

Бићете много осјетљивији него иначе, али и спремнији да признате себи шта вас заправо мучи.

У љубави, сада више не пристајете на половичне односе. Ако нешто нема будућност, јасно ћете то осјетити.

Слободне Дјевице могле би упознати некога кроз посао, свакодневицу или потпуно спонтану ситуацију.

Вага

Викенд вам доноси потребу за миром и дистанцом од људи и ситуација које вам црпе енергију.

Иако ћете споља деловати расположено и друштвено, заправо ћете много размишљати о томе коме више желите да дајете своје врјијеме и емоције.

У љубави, могуће је разјашњење односа који вас дуго збуњује.

Крај викенда доноси осјећај олакшања и јаснију слику о томе шта желите од будућности.

Шкорпија

Односи су главна тема овог викенда.

Неко из вашег окружења могао би показати емоције које нисте очекивали, док ви истовремено покушавате да разумијете сопствене потребе и жеље.

У љубави, хемија и привлачност су веома наглашени, али сада желите много више од површне приче.

Ако сте слободни, могућ је веома интензиван сусрет који дјелује готово судбински.

Стријелац

Викенд вас тера да успорите и озбиљније размислите о својим плановима.

Иако вам прија динамика и спонтана енергија сезоне Близанаца, сада осјећате потребу да донесете конкретније одлуке о послу, односима и будућности.

У љубави, могуће је занимљиво познанство кроз излазак, путовање или друштвене мреже.

Партнер може жељети више стабилности и сигурности него раније.

Јарац

Ово је викенд који вам доноси много више оптимизма и лакоће него претходни период.

Коначно имате осјећај да се ствари смирују и да више не морате све да држите под контролом.

У љубави, емоције постају топлије и искреније. Ако сте слободни, могуће је познанство са особом која вас инспирише и ментално покреће.

Пријаће вам путовања, добра храна, уметност и људи уз које можете потпуно да се опустите.

Водолија

Овај викенд доноси вам важне емотивне увиде и разговоре које више не можете да одлажете.

Многи Водолије могли би схватити да су спремни за потпуно нову фазу у љубави или животу генерално.

Ако сте у вези, однос може постати много искренији и отворенији. Слободне Водолије привлачи особа која је мистериозна, другачија и веома интелигентна. Крај викенда доноси вам осјећај ослобађања.

Рибе

Партнерства и односи долазе у први план током овог викенда. Бићете веома емотивни, интуитивни и осјетљиви на понашање других људи, па вам је важно да будете окружени особама које вам пријају.

У љубави, могуће је продубљивање односа или важан разговор који доноси нову блискост. Слободне Рибе могле би неочекивано упознати некога ко одмах оставља снажан утисак.

Ово је викенд у којем коначно схватате колико заслужујете мир и љубав.

(Задовољна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

