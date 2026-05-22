Драстичне промјене цијена трешања на бањалучкој Тржници

АТВ
22.05.2026 15:27

Трешње на гранама, прекривене великим зеленим листовима
Фото: Pexels/betül nur akyürek

Након што су прве мајске трешње традиционално шокирале купце високим цијенама, ситуација на бањалучкој тржници од јутрос се драстично промијенила.

Килограм овог омиљеног прољећног воћа сада се може купити за 4 КМ.

Богата понуда и одличан род преплавили су тезге, а килограм трешања јутрос се на бањалучкој тржници продаје по цијенама од 4 до 7 КМ, у зависности од крупноће и сорте.

Продавци трљају руке јер је потражња од раног јутра огромна, а вјерују да би ово воће могло бити још јефтиније ако их послужи вријеме.

Једна од дугогодишњих продаваца на тржници, Богдана, истиче за "БЛ портал" да је понуда од јутрос изузетна и објашњава шта диктира тренутно стање на тезгама.

"На градској тржници су трешње од јутрос прави хит и могу се наћи већ по цијени од 4 КМ, док оне најкрупније иду до 7 КМ. Постоји велика могућност да цијена још додатно падне у наредним данима зато што је трешња ове године изузетно добро родила. Сада смо полако пред крај сезоне за ове ране сорте и ако буду добри временски услови, односно ако их не убије лед, биће их још више и биће још повољније“, објашњава Богдана.

Овакав расплет ситуације на тржишту највише је обрадовао најстарије суграђане, који су претходних седмица трешње углавном могли само да посматрају.

Пензионер Дејан не крије задовољство што је ово воће коначно постало доступно и за њихов џеп.

"За нас пензионере ово је спас. Дочекали смо да је сада то коначно нормална и лијепа цијена, па човјек може себи приуштити килограм без размишљања. Трешње су баш лијепе ове године, једре, слатке и здраве. Право је уживање проћи тржницом када су овакве цијене и када видите да народ стварно купује, а не само да пролази и гледа“, прича деда Дејан.

С обзиром на то да су домаћи воћњаци ове године дали врхунски квалитет, бањалучка тржница је данас дефинитивно у знаку црвених плодова, а судећи према најавама са тезги, сезона уживања у трешњама по повољнијој цијени тек је на свом врхунцу.

