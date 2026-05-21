Гдје су камионџије плаћеније - у БиХ или Хрватској

Хрватска се суочава с озбиљним недостатком возача камиона, а према процјенама тренутно јој недостаје више од 3.000 професионалних возача.
У транспортном сектору упозоравају да све више радника одлази у иностранство због бољих плата и већих дневница, пише "Нови лист".
Према подацима Хрватског удружења послодаваца, дневница за возаче камиона у Хрватској износи 30 евра и није мијењана још од 2019. године.
Истовремено, дневница у Босни и Херцеговини износи 50 евра, у Словенији 80 евра, док возачи у Аустрији дневно добијају чак 90 евра.
Из удружења Конвој, које окупља возаче камиона у Хрватској, наводе да су хрватске дневнице међу најнижима, док трошкови живота и рада на терену константно расту.
Највећи издаци возача односе се на храну и свакодневне трошкове током боравка на путу, посебно код возача који су плаћени по турама.
Проблем мањка возача присутан је широм Европске уније. Процјењује се да тренутно недостаје готово пола милиона професионалних возача, а до 2028. године тај број могао би порасти на чак 745.000.
Најкритичнија ситуација је у Њемачкој, гдје према процјенама недостаје око 130.000 возача камиона, због чега транспортне компаније све чешће запошљавају раднике из других држава, укључујући земље бивше Југославије, Филипине и Непал.
