Logo
Large banner

Гдје су камионџије плаћеније - у БиХ или Хрватској

Аутор:

АТВ
21.05.2026 15:26

Коментари:

0
Гдје су камионџије плаћеније - у БиХ или Хрватској
Фото: Lê Minh/Pexels

Хрватска се суочава с озбиљним недостатком возача камиона, а према процјенама тренутно јој недостаје више од 3.000 професионалних возача.

У транспортном сектору упозоравају да све више радника одлази у иностранство због бољих плата и већих дневница, пише "Нови лист".

Lisice

Хроника

Дуг удуплали за осам дана: Бањалучким полицајцима предложен притвор због зеленаштва

Према подацима Хрватског удружења послодаваца, дневница за возаче камиона у Хрватској износи 30 евра и није мијењана још од 2019. године.

Истовремено, дневница у Босни и Херцеговини износи 50 евра, у Словенији 80 евра, док возачи у Аустрији дневно добијају чак 90 евра.

Из удружења Конвој, које окупља возаче камиона у Хрватској, наводе да су хрватске дневнице међу најнижима, док трошкови живота и рада на терену константно расту.

Највећи издаци возача односе се на храну и свакодневне трошкове током боравка на путу, посебно код возача који су плаћени по турама.

НАТО дигао авионе

Свијет

Грађани упозорени, проглашена узбуна: Хитно дигнути НАТО авиони

Проблем мањка возача присутан је широм Европске уније. Процјењује се да тренутно недостаје готово пола милиона професионалних возача, а до 2028. године тај број могао би порасти на чак 745.000.

Најкритичнија ситуација је у Њемачкој, гдје према процјенама недостаје око 130.000 возача камиона, због чега транспортне компаније све чешће запошљавају раднике из других држава, укључујући земље бивше Југославије, Филипине и Непал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Возачи

превозници

Хрватска

Босна и Херцеговина

Зарада

Плата

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мијењају се новчанице у БиХ, стижу у новим бојама

Економија

Мијењају се новчанице у БиХ, стижу у новим бојама

4 ч

0
Земљама Западног Балкана милиони, БиХ још ни цента

Економија

Земљама Западног Балкана милиони, БиХ још ни цента

21 ч

0
Влада издваја 26 милиона КМ: Привредницима у Српској представљени подстицаји

Економија

Влада издваја 26 милиона КМ: Привредницима у Српској представљени подстицаји

1 д

0
Исплаћена премија за млијеко за фебруар

Економија

Исплаћена премија за млијеко за фебруар

1 д

0

  • Најновије

16

00

Више од 61 милион КМ за пројекте у 17 општина и градова Српске

16

00

Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

15

57

Изненадила фанове: Бресквица продаје луксузне ствари из свог ормара:

15

50

Стравичан случај насиља у Српској: Дјечак тукао вршњака, остали снимали

15

47

Путин: Нуклеарно оружје мора да чува суверенитет Русије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner