Аулић одговорио Тривићевој: У Сарајеву само чекају...

Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић рекао је да се Јелена Тривић баш труди да се уклопи у наратив по којем су Срби једини негативци, а сви остали за примјер.
"Значи односи нису нормалнији због лоших Срба, а не због сарајевског унитаризма, мржње према Републици Српској, Шмитовог иживљавања, политичких одлука Уставног суда БиХ и слично?", написао је Аулић на "Иксу".
Он је додао да у Сарајеву само чекају да Јелена Тривић и опозиција преузму власт и моментално престају да мрзе Републику Српску, ОХР се гаси, Уставни суд почиње да суди по праву, а Суд БиХ да процесуира и кажњава злочине над Србима.
"Тећи ће мед и млијеко", навео је Аулић.
Тривићева је изјавила да је опозицији важна побједа у Предсједништву да би се, како каже, успоставили нормалнији односи у БиХ него што су данас.
Ево у Сарајеву само чекају да Јелена Тривић и опозиција преузму власт и моментално престају да мрзе Републику Српску, ОХР се гаси, Уставни суд почиње да суди по праву, а Суд БиХ да процесуира и кажњава злочине над Србима. Тећи ће мед и млијеко. https://t.co/z51K4iAsK9— Саша Аулић (@AulicSasa) May 21, 2026
