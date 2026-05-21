Аулић одговорио Тривићевој: У Сарајеву само чекају...

21.05.2026 16:05

Члан Главног одбора СНСД-а Саша Аулић рекао је да се Јелена Тривић баш труди да се уклопи у наратив по којем су Срби једини негативци, а сви остали за примјер.

"Значи односи нису нормалнији због лоших Срба, а не због сарајевског унитаризма, мржње према Републици Српској, Шмитовог иживљавања, политичких одлука Уставног суда БиХ и слично?", написао је Аулић на "Иксу".

Он је додао да у Сарајеву само чекају да Јелена Тривић и опозиција преузму власт и моментално престају да мрзе Републику Српску, ОХР се гаси, Уставни суд почиње да суди по праву, а Суд БиХ да процесуира и кажњава злочине над Србима.

"Тећи ће мед и млијеко", навео је Аулић.

Тривићева је изјавила да је опозицији важна побједа у Предсједништву да би се, како каже, успоставили нормалнији односи у БиХ него што су данас.

