Брат несталог Бањалучанина изнио сумње: Молим се Богу

Аутор:АТВ
Од несталог Бањалучанина Дарија Корићанца и даље нема ни трага ни гласа, а његова породица све мање вјерује да се он налази на подручју Влашића и Витовља, упркос вишедневној опсежној потрази полиције, Горске службе спасавања, Цивилне заштите и других служби.
Док надлежне екипе данима претражују неприступачан терен, породица покушава да провјери и друге трагове, увјерена да одговори можда нису на планини.
"Прије мислим да је отмица него суицид“, каже за "БЛ портал" његов брат Лука Корићанац, иначе власник познате бањалучке фирме "Корићанац ЗРУГ“.
Након више дана интензивне претраге шумских предјела Влашића без икаквог резултата, породица је одлучила да пажњу усмјери и на друге информације до којих долази посљедњих дана.
Наводно би данас требало да буде обављено вјештачење возила пронађеног у Витовљу, док ће чланови породице дати изјаве полицији.
Лука Корићанац каже да управо због тога наредна два дана неће бити организоване класичне претраге терена.
"Покушавамо ријешити нешто друго јер сматрамо да није ту, пошто су јуче били и пси трагачи“, рекао је он.
Ипак, породица не жели ништа препустити случају. За суботу је планирана велика акција претраге на Влашићу у којој би учествовао већи број спасилаца и волонтера.
"План је да буде велика акција гдје ће водичи бити људи из ГСС-а, јер сумњамо да постоји могућност да неко у међувремену донесе његово тијело и баци га на том подручју“, каже Лука.
Четрдесетдеветогодишњи бањалучки предузетник Даријо Корићанац посљедњи пут је виђен у ноћи између понедјељка и уторка на подручју Кнежева.
Његово возило касније је пронађено напуштено код православне цркве у мјесту Витовље, на подручју травничке општине, након чега је покренута опсежна потрага на Влашићу.
Из Кантоналне управе цивилне заштите СБК/КСБ потврђено је за "БЛ портал" да су њихове екипе јуче завршиле детаљну претрагу дијела терена који им је додијељен.
"Терен је претражен три пута, ријеч је о шумском подручју и за сада ништа није пронађено“, навели су из Цивилне заштите.
Из Полицијске станице Травник потврђено је да се активности на случају настављају и данас, док су из МУП-а Републике Српске навели да се случај води као потрага за несталим лицем.
"Предузимају се све мјере и радње у циљу његовог проналаска“, рекли су из МУП-а Републике Српске.
У досадашњој потрази учествују припадници полиције, Горске службе спасавања, Цивилне заштите, Жандармерије МУП-а Републике Српске, као и ватрогасци из више локалних заједница.
Упркос данима неизвјесности и чињеници да потрага још није дала резултате, породица не одустаје од наде.
"Данас је Спасовдан и молим се Богу. Вјерујем у то и ништа друго“, каже Лука Корићанац.
Породица и надлежне службе поново апелују на грађане да, уколико имају било какву информацију која би могла помоћи у проналаску Дарија Корићанца, одмах обавијесте најближу полицијску станицу.
