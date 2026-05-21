Стравичан случај насиља у Српској: Дјечак тукао вршњака, остали снимали

Случај физичког обрачуна двојице старијих малољетника забиљежен је у Милићима.
Други су сукоб снимили, видео је објављен, а на њему се јасно види како један малољетник више пута удара другог.
Снимак је објављен на Јутјубу, али га нећемо пренијети због узнемирујућих кадрова и заштите достојанства малољетника.
Школа је, наводе из Министарства просвјете и културе Српске, обавила разговоре са учесницима догађаја и обавијестила надлежне институције.
Одржан је и састанак мултисекторског тима како би се осигурало координисано поступање и подршка свим учесницима.
"Инцидент се догодио ван школског објекта, а школа је предузела све мјере које су у њеној надлежности, у складу са важећим процедурама и обавезама у заштити ученика. У случај су укључене и друге надлежне институције, које поступају у оквиру својих надлежности. Такође, затражено је од Републичког педагошког завода да изврши стручно-педагошки надзор и достави препоруке за даље поступање, као и за додатно унапређење превентивних мјера у школском окружењу", наводе из ресорног министарства, преноси "Српскаинфо".
