У акцији СИПА ухапшен Приједорчанин, одузета два килограма кокаина

Аутор:Огњен Матавуљ
Маринко Предојевић из Приједора ухапшен је у наставку акције ”М16” у којој је пронађено и заплијењено око два килограма кокаина, сазнаје АТВ.
Акцију су, по налогу Суда БиХ, спровели полицијски службеници СИПА који су на подручју Бањалуке зауставили аутомобил, у којем је откривена дрога.
”Приликом претреса аутомобила, иностраних регистарских ознака, полицијски службеници СИПА су открили и привремено одузели око два килограма праха, налик кокаину. Једна особа је ухапшена због сумње да је починио кривично дјело неовлаштен промет опојним дрогама”, саопштила је СИПА.
Додају да ће осумњичени након криминалистичке обраде бити предат у надлежност Тужилаштва БиХ на даље поступање.
У СИПА појашњавњају да је први дио акције спроведен у септембру 2025. године на Граничном прелазу у Градишци када су у претресу аутомобила, иностраних регистарских ознака, открили и одузели четири килограма хероина и око 30 грама кокаина. Према сазнањима АТВ-а тада су ухапшени држављани Румуније и Мађарске.
”Оперативна акција ”М16” резултат је вишемјесечне сарадње са партнерским агенцијама у региону и Европи. СИПА наставља рад на утврђивању свих чињеница везано за наведено кривично дјело, као и рад на спречавању свих облика криминала, са посебним акцентом на неовлештени промет опојним дрогама”, наводи се у саопштењу СИПА.
