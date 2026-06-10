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Стигли резултати Синерових тестова

10.06.2026 21:47

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Стигли резултати Синерових тестова
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Италијански тенисер Јаник Синер обавио је медицинске тестове, који нису дали забрињавајуће резултате.

Најбољи играч свијета ће се вратити тренинзима и наставити припреме за Вимблдон.

Синер је био у болници "Сан Рафаеле" у Милану како би обавио низ прегледа код специјалиста.

Тестови оптерећења били су у границама нормале.

Синер је на Ролан Гаросу показивао знаке умора и исцрпљености, због чега је и елиминисан већ у другом колу од Хуана Мануела Серундола, уз додатак да је знаке слабости показивао и на мастерсу у Риму, који је освојио.

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Тагови :

Јаник Синер

тестови

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