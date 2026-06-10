Стигли резултати Синерових тестова

Коментари:0
Италијански тенисер Јаник Синер обавио је медицинске тестове, који нису дали забрињавајуће резултате.
Најбољи играч свијета ће се вратити тренинзима и наставити припреме за Вимблдон.
Синер је био у болници "Сан Рафаеле" у Милану како би обавио низ прегледа код специјалиста.
Тестови оптерећења били су у границама нормале.
Синер је на Ролан Гаросу показивао знаке умора и исцрпљености, због чега је и елиминисан већ у другом колу од Хуана Мануела Серундола, уз додатак да је знаке слабости показивао и на мастерсу у Риму, који је освојио.
Најновије
22
28
22
21
22
11
21
47
21
37
Тренутно на програму