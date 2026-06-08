Ђоковић послао поруку Звереву: "Срећан сам што си успио"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Зверев је у недјељу освојио Ролан Гарос, пошто је у финалу побиједио, послије више од четири сата игре, Флавија Коболија у пет сетова и тако освојио прву гренд слем титулу у каријери.
"Саша, познајем те од твоје десете године. Борио си се на теренима за тренинг са мојим најмлађим братом (Ђорђем), док сам се ја такмичио против твог старијег брата Мише на великој сцени, како у јуниорској, тако и у професионалној конкуренцији. Његовао сам поштовање и пријатељски однос са цијелом твојом породицом дуги низ година", написао је Ђоковић на Инстаграму.
Ко чека, тај дочека
"Имали смо безброј разговора о тениској тактици, стратешкој игри, животу, породици, послу. Забављали смо се и на терену и ван њега. Знајући шта си све морао да издржиш са својом болешћу од малих ногу, преко превазилажења највеће менталне препреке у себи, па све до ућуткивања критичара који су мислили да никада нећеш освојити гренд слем то чини ову побједу на Ролан Гаросу још посебнијом и незаборавнијом. Гледати сузе радоснице које си подијелио са својим родитељима, братом и осталим члановима тима учинило је и мене емотивним. Срећан сам што си успио и апсолутно заслужујеш овај успјех јер си напорно радио на сваком пољу да би се ово остварило. Уживај и молодец брат!", додао је Ђоковић.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
37
16
36
16
30
16
21
16
20
Тренутно на програму