Додик: БиХ не може да опстане ни у каквој варијанти

Аутор:АТВ редакција
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БиХ не може да опстане ни у каквој варијанти, највећа међународна операција, не само војна, него и политичка, овдје није успјела да направи причу, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик сматра да је свима у БиХ јасно да од ње нема ништа, да се није нашла унутрашња кохезија, те напоменуо да се знало да није могућа чим је дошло до рата.
Указао је да је створен историјски анимозитет и да је немогуће да се сруши вољама које долазе са стране.
"Непомирљиве историјске разликује су учиниле да нема никаквих могућности", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске".
Он је напоменуо да се као насилни механизми за прављење њихове државе масовно користе антидејтонски органи као што су Сипа, Суд, Тужилаштво, антиуставни Уставни суда БиХ да би се дисциплиновали остали.
Додик је поновио да је немогуће прихватити покушаји да се наметну органи БиХ као хијерархијски изнад органа Републике Српске.
"Коначно би Република Српска требало да каже не једном таквом концепту", оцијенио је Додик.
Указао је да ће међународна интервенција још мало трајати али да се и она цијепа, те додао да га радује да код свих на овом простору преовладава жеља за миром.
Додик je изјавио да са политичким муслиманима у Сарајеву нема никаквог договора, те да тако неће моћи да прође ни прича о трећем ентитету, од којег Хрвати никада нису одустали.
"Муслиманима је неко обећао унитарну БиХ у којој ће бити газде, а то им је обећано јер су лагали, петљали", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која се вечерас емитује на РТРС-у.
Указао је и да су Хрвати "потрчали за терећом самоуправом" што је спријечила међународна заједница која је у то вријеме била јака.
Странци, каже Додик, неће прихватити да је то тежња тог народа и да од тога никада није одустао, те је у том контексту поменуо простор Херцег Босне.
"Ми нисмо ти који бране Хрвате, ми кроз одбрану њихових права бранимо и своју позицију", рекао је Додик.
Он је указао да је прије потписивања Дејтонског споразума извршена потпуна сатанизација српског народа, али да је сада кључно питање не шта они хоће већ шта Срби хоће, преноси Срна.
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