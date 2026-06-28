Видовдан највећи српски празник побједе и слободе

Аутор:Лана Остојић
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Видовдан. Дан који већ више од шест вијекова симболизује борбу за слободу, част и опстанак српског народа. Крсна слава Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука. Полагањем вијенаца на Централно спомен-обиљежје „За крст часни“ одата је почаст свим погинулим борцима.
„Оно што данас желимо да кажемо је да су Срби са ове стране Дрине испунили и светосавски и видовдански завјет, а тај завјет се зове Република Српска.У том смислу смо још једном посебно захвални ВРС која је настала из народа у народу је и данас остала у свим срцима сваког нашег човјека и данас живи ВРС“, рекао је предсједник Републике Српске, Синиша Каран.
У Манастиру Милошевац служена је Света архијерејска литургија и парастос српским војницима страдалим од Косовског боја до данашњих дана. Одбрамбено-отаџбински рат вођен је под видовданским завјетом, а српски борац увијек је био под правом заставом, поручио је премијер Српске.
„Они најбољи, они најхрабрији нису међу нама. Зато имамо обавезу у сваком смислу те ријечи да ту жртву поштујемо, да јој се клањамо, што би рекао наш народ - до црне земље, али исто тако да радимо, да знамо да та жртва није била узалудна“, рекао је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Министар рада и борачко инвалидске заштите нагласио је да је пут српског народа пут вјечите борбе за слободу са којег се многи никада нису вратили, већ су отишли у вјечност.
„На том путу је васкрсла слобода, васкрсла је Република Српска. На том путу нико од нас није гледао која је сила испред нас, него коју светињу браним. Било је у одбрамбено-отаџбинском рату ко смије тај може ко не зна за страх тај иде напријед“, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите, Радан Остојић.
Српски војник никада није водио освајачке ратове него је искључиво водио одбрамбене ратове и у тој својој жртви доносио слободу свом, али и другим народима, порука је Александра Гогановића.
„Нажалост, одређени неодговорни појединци из других народа упорно желе да на неки начин ускрате нама, Србима, слободу која нам је загарантована Дејтонским мировним споразумом“, рекао је замјеник министра одбране у Савјету министара, Александар Гогановић.
Видовдан је празник над празницима за српске борце. Од Косовског боја до Одбрамбено-отаџбинског рата, пут српског народа био је пут борбе за слободу, а Република Српска један је од најважнијих плодова те борбе.
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