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Цвијановић: Још једна потврда снаге, спремности и професионализма Војске Србије

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:36

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Цвијановић: Још једна потврда снаге, спремности и професионализма Војске Србије
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да успјешно изведено гађање из средстава и система ратне технике на полигону "Пасуљанске ливаде" на Видовдан представља још једну потврду снаге, спремности и професионализма Војске Србије.

"Снажна Србија представља гаранцију сигурности, мира и стабилности за цијели наш народ", истакла је Цвијановићева.

Вјежба на Пасуљанским ливадама

Она је нагласила да се Република Српска радује сваком успјеху Србије и са поносом прати сваки корак који доприноси јачању одбрамбених капацитета Србије, очувању њене слободе и независности.

"Живјела Србија! Живјела Република Српска", написала је Цвијановићева на Иксу након што је присуствовала данашњем гађању из најмодернијих средстава и система Војске Србије на војном полигону "Пасуљанске ливаде"

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Пасуљанске ливаде

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