Цвијановић: Још једна потврда снаге, спремности и професионализма Војске Србије

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да успјешно изведено гађање из средстава и система ратне технике на полигону "Пасуљанске ливаде" на Видовдан представља још једну потврду снаге, спремности и професионализма Војске Србије.
"Снажна Србија представља гаранцију сигурности, мира и стабилности за цијели наш народ", истакла је Цвијановићева.
Она је нагласила да се Република Српска радује сваком успјеху Србије и са поносом прати сваки корак који доприноси јачању одбрамбених капацитета Србије, очувању њене слободе и независности.
"Живјела Србија! Живјела Република Српска", написала је Цвијановићева на Иксу након што је присуствовала данашњем гађању из најмодернијих средстава и система Војске Србије на војном полигону "Пасуљанске ливаде"
На данашњи Видовдан, успјешно је изведено гађање из средстава и система ратне технике на полигону „Пасуљанске ливаде“. Још једна потврда снаге, спремности и професионализма Војске Србије.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 28, 2026
Снажна Србија представља гаранцију сигурности, мира и стабилности за цијели наш народ.… pic.twitter.com/f7mGk46b2g
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