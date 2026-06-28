Минић: Одбрамбено-отаџбински рат вођен под видовданским завјетом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је Одбрамбено-отаџбински рат вођен под видовданским завјетом и да је српски борац увијек био под правом заставом.
"Честитам Видовдан, поготово мојим саборцима. Видовдански завјет је нешто што је у нашој култури и традицији остало као симбол да се дође кад треба да се брани свој народ. Мислим да је и Одбрамбено-отаџбински рат управо под тим завјетом вођен", рекао је Минић.
Истакао је и да се увијек треба сјетити да они најбољи, најхрабрији нису међу нама и да је зато постоји обавеза да се та жртва поштује и да се ради на томе да не буде узалудна.
"Српски борац је увијек био под правом заставом. Наша тробојка је била на правој страни историје у сваком могућем рату. Никада нисмо били на страни нацизма, фашизма", рекао је Минић новинарима након што је у манастиру Милошевац код Приједора присуствовао прослави крсне славе Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Указао је и да официри, подофицири и војници Трећег пјешадијског Република Српска пука сада баштине традицију српског војника.
"Све оно што је радила Војска Републике Српске је сада преточено у тај дио који представља институционални дио Војске Републике Српске", истакао је Минић.
Нагласио је историјски значај овог дана, али исто тако и на обавезу оних који су на власти да поштују српског борца.
"Мислим да, колико год смо то могли, да смо учинили од свих оних законских рјешења да српски борац буде уздигнуте главе и да традиција Косовског боја и Видовдана живи у вјечност", рекао је Минић.
(Срна)
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