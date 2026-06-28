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Цвијановић: Војска Републике Српске оставила неизбрисив траг у одбрани српске и српског народа

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 08:26

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српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Видовдан – крсну славу Војске Републике Српске, која је оставила неизбрисив траг у одбрани Републике Српске и српског народа.

Цвијановићева је истакла да је Видовдан велики српски празник и завјетни дан у којем се преплићу историја, вјера и обичаји, симболизујући саборност, истрајност и приврженост вриједностима које су обликовале наш народ, саопштено је из Предсједништва БиХ.

"То је прилика да се с дубоким поштовањем присјетимо храбрих припадника Војске Републике Српске који су своје животе уградили у одбрану Републике Српске, као и да изразимо трајну захвалност свим ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца", навела је Цвијановићева.

Указала је да је Војска Републике Српске оставила неизбрисив траг у одбрани Републике Српске и српског народа, а да њену славну традицију, идентитет и вриједности с поносом баштини и чува Трећи пјешадијски Република Српска пук Оружаних снага БиХ.

"Њихова жртва трајно нас обавезује да чувамо сјећање на хероје, те одговорно радимо на очувању и јачању Републике Српске за будуће генерације. Желим вам срећну крсну славу и много успјеха у даљњем раду", навела је Цвијановићева, преноси Срна.

У честитки команданту Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ бригадиру Горану Максимовићу, припадницима пука и некадашњим борцима Војске Републике Српске, Цвијановићева је пожељела да сваки наредни Видовдан дочекујемо у миру, слободи, стабилности и напретку Републике Српске.

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Тагови :

Видовдан

Жељка Цвијановић

Република Српска

Војска Републике Српске

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