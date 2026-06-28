Данас славимо Видовдан: Празник посвећен кнезу Лазару и свим светим мученицима српским

Аутор:АТВ редакција
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Двадесет осми дан јуна је у календару Српске православне цркве означен црвеном бојом јер се тада празнује Свети мученик кнез Лазар и сви Свети мученици српски. То је и дан када се празнује и Свети пророк Амос.
Цар Лазар се родио 1329. године у Прилепу. Још као дете био је благе нарави, оштроуман и добродушан. Васпитаван је у хришћанској вери и побожности. И као такав од Бога добио многе дарове, које је умножио и тако даровит привукао на себе пажњу царева и био узет на двор цара Душана, гдје је постао славан и уважаван од свих због своје честитости, витештва и побожности.
Оженио се царевом рођаком, Милицом, ћерком кнеза Вратка, која је била од лозе Немањића. Године 1353, дато му је достојанство кнеза. Лазар је био веома христољубив и ту своју љубав испољавао је према цркви. Његова највећа брига је била да измири Српску и Цариградску патријаршију. Као изасланика цариградском патријарху послао је монаха Неанију, да га замоли да са Срба скине проклетство (анатему), што би и учињено. Борио се против турске најезде и у сукобу, који се одиграо 15. јуна (28. јуна по новом календару) 1389. године против турског цара Мурата био посечен. Тијело му је пренето и сахрањено у његовој задужбини, манастиру Раваници, код Ћуприје, а затим пренето у Раваницу (Сремску), одакле је 1942. године пренето у Саборну цркву у Београду. Сада се његове свете и чудотворне мошти налазе у манастиру Раваница код Ћуприје, где се, народ вјерује. Дешавају многа чудеса и исцељења болесних и улогих. Свима онима који му се са искреном молитвом обрате он помаже.
За време свог живота обновио је манастире Хиландар и Горњак, подигао манастир Раваницу и Лазарицу и многе друге цркве и манастире.
Према народном вјеровању, важно је шта ће се на овај дан видети, јер ће се касније баш у томе имати успјеха. Понегде, излази се до поднева на гробља и доноси храна, риба обавезно.
Традиционално, подјелом ђачких књижица, на Видовдан се и званично завршава школска година.
Прославља се и као дан града Крушевца. Баш ту налази се црква – Лазарица, у којој се причестила српска војска пред одлазак у бој на Косову.
Дио војске се, кажу причестио и у цркви брвнари у Пролому, у чијем дворишту расте шест шљива увијених стабала.
Према једној од легенди, шљиве се увијају од жалости за кнезом Лазаром и његовим војницима који су пошли у смрт, пролазећи поред стабала.
Друштво
Да ли се пости на Видовдан?
Светосавски свенародни идеал и програм: "Све за Христа – Христа ни за шта" нико није у потпуности остварио као свети цар Лазар. Он је то остварио определивши се за царство небеско и приневши себе за косовску жртву и са собом сав народ српски. Учинио је то из чисто јеванђелских разлога што и сама песма каже:
"Земаљско је за малена царство, а небеско увек и довека".
Красоту возжељев слави Божија, во земњеј тому благоугодил јеси, и поручениј ти талант добрје воздјелав усугубил јеси, о њемже и подвизавсја до крове, отоњудуже и мзду бољезнеј твојих јако мученик пријал јеси от Христа Бога, јегоже моли спастисја појушчим тја Лазаре.
Свети пророк Амос
Рођен у селу Текуји близу Витлејема. Прост пореклом и животом, Амос је био чувар свиња јерусалимских богаташа. Али Бог који не гледа ко је ко по спољашњости него по чистоти срца, и који је и Мојсеја и Давида узео од оваца и поставио их за вође народа, изабрао је Амоса за свог пророка. Он је изобличавао цара Озију и његове жречеве за идолопоклонство, и одвраћао народ од клањања златним јуницама у Ветиљу учећи га да се клања Богу јединоме и живоме. Кад га је главни жрец Амасија гонио, он прорекне, да ће Асирци покорити Израиљ, да ће посећи цара и синове Амасијине, и да ће Амасијину жену на очи његове војници асирски блудом оскврнити зато што је и Амасија завео народ на блуђење с идолима. Све се ово потом и збило. Син жречев ударио је пророка штапом по челу тако силно, да је он пао. Једва жив донесен у своје село Текују, где је испустио душу. Живео је у ВИИИ веку пре Христа.
Према неким изворима, Светог пророка Амоса је као крсну славу славио кнез Лазар. У селу Грбицама је пре више од шест векова био саграђен средњовековни манастир или црква мањих димензија, намењена за богослужења мештанима који су населили ове крајеве и могуће је да је ова црква била посвећена управо овом свецу.
(телеграф)
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