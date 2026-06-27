Вишковић: Видовдан изнова подсјећа на огромну жртву српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Видовдан из године у годину изнова подсјећа на огромну жртву једног народа, поднесену у херојској борби за опстанак и слободу, оцијенио је в.д. директора предузећа Аутопутеви Републике Српске Радован Вишковић у честитки поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске.
Вишковић је навео да је у календару великих датума у српској историји, Видовдан можда и најзначајнији празник, који из године у годину, изнова подсјећа на огромну жртву једног народа, поднесену у херојској борби за опстанак и слободу, као основном предуслову за живот у складу са хришћанском вјером.
- Кроз вијекове, Видовдан је српски народ окупљао, учио и опомињао на универзалне људске вриједности, а то су слобода, јединствено и непоколебљивост у одбрани вјековних огњишта, без обзира колико је снажна сила, која је кренула против нас - истакао је Вишковић.
У честитки упућеној команданту бригадиру Трећег пјешадијског Република Српска пука Горану Максимовићу и свим припадницима пука и Војске Републике Српске, Вишковић је нагласио да је видовдански завјет уткан и у сваком педљу пута славне ВРС која је у Одбрамбено-отаџбинском рату бранила и одбранила највећу светињу српског народа на овим просторима – Републику Српску.
Вишковић је поручио да никада не смију бити заборављени они коју су од првог дана стали под заставу Републике Српске и сачували сопствени народ од потпуног физичког нестанка и затирања трагова његовог постојања на простору западно од ријеке Дрине.
Он је додао да посебно мјесто у колективном памћењу морају да имају они, који се са тог славног пута нису вратили својим кућама и породицама, који су живот уградили у темеље Републике Српске.
- Нека је вјечна слава и хвала јунацима, који су нама и будућим генерацијама омогућили да, своји на своме, у миру прослављамо све наше Видовдане, увијек свјесни чињенице да смо слободу у својој отаџбини скупо платили и да ћемо је љубоморно чувати, како данас, тако и у вијековима испред нас - истакао је Вишковић.
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