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Вишковић: Видовдан изнова подсјећа на огромну жртву српског народа

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 14:38

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директор Аутопутева Републике Српске
Фото: ATV

Видовдан из године у годину изнова подсјећа на огромну жртву једног народа, поднесену у херојској борби за опстанак и слободу, оцијенио је в.д. директора предузећа Аутопутеви Републике Српске Радован Вишковић у честитки поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске.

Вишковић је навео да је у календару великих датума у српској историји, Видовдан можда и најзначајнији празник, који из године у годину, изнова подсјећа на огромну жртву једног народа, поднесену у херојској борби за опстанак и слободу, као основном предуслову за живот у складу са хришћанском вјером.

- Кроз вијекове, Видовдан је српски народ окупљао, учио и опомињао на универзалне људске вриједности, а то су слобода, јединствено и непоколебљивост у одбрани вјековних огњишта, без обзира колико је снажна сила, која је кренула против нас - истакао је Вишковић.

У честитки упућеној команданту бригадиру Трећег пјешадијског Република Српска пука Горану Максимовићу и свим припадницима пука и Војске Републике Српске, Вишковић је нагласио да је видовдански завјет уткан и у сваком педљу пута славне ВРС која је у Одбрамбено-отаџбинском рату бранила и одбранила највећу светињу српског народа на овим просторима – Републику Српску.

Вишковић је поручио да никада не смију бити заборављени они коју су од првог дана стали под заставу Републике Српске и сачували сопствени народ од потпуног физичког нестанка и затирања трагова његовог постојања на простору западно од ријеке Дрине.

Он је додао да посебно мјесто у колективном памћењу морају да имају они, који се са тог славног пута нису вратили својим кућама и породицама, који су живот уградили у темеље Републике Српске.

- Нека је вјечна слава и хвала јунацима, који су нама и будућим генерацијама омогућили да, своји на своме, у миру прослављамо све наше Видовдане, увијек свјесни чињенице да смо слободу у својој отаџбини скупо платили и да ћемо је љубоморно чувати, како данас, тако и у вијековима испред нас - истакао је Вишковић.

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Таг :

Радован Вишковић

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