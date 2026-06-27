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Кошарац: Чувамо успомену на најбоље синове Републике Српске

27.06.2026 13:54

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске, да никада неће бити заборављена жртва оних који су за мир и слободу дали оно највредније што су имали - своје животе.

Кошарац је нагласио да је Видовдан један од најзначајнијих датума у историји српског народа и темељ колективног идентитета Срба.

Овај велики празник, истакао је, симбол је страдања, али и симбол слободе и опстанка.

- Са великом захвалношћу и посебним пијететом чувамо успомену на најбоље синове Републике Српске - нагласио је Кошарац.

Он је напоменуо да је Војска Републике Српске настала као воља српског народа да одбрани право на живот на својим вјековним огњиштима, штитила је свој народ и дала кључни допринос у стварању Републике Српске.

- На Видовдан се присјећамо свих наших страдања, али и завјета да ћемо остати постојани, окупљени око вриједности слободе, части и правде. Нека нам Видовдан буде дан сабирања, поноса, духовне снаге и трајног завјета за будућност - навео је Кошарац, преноси Срна.

Он је упутио срдачне честитке команданту Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ бригадиру Горану Максимовићу, припадницима овог пука и некадашњим припадницима Војске Републике Српске.

- Увјерен сам да ћете са поносом наставити да баштините традицију славне и херојске Војске Републике Српске, те да ћете својим радом, знањем и залагањем наставити доприносити очувању мира и стабилности на овим просторима - навео је Кошарац у честитки.

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Сташа Кошарац

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