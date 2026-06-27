Кошарац: Чувамо успомену на најбоље синове Републике Српске

Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је поводом Видовдана, крсне славе Војске Републике Српске, да никада неће бити заборављена жртва оних који су за мир и слободу дали оно највредније што су имали - своје животе.
Кошарац је нагласио да је Видовдан један од најзначајнијих датума у историји српског народа и темељ колективног идентитета Срба.
Овај велики празник, истакао је, симбол је страдања, али и симбол слободе и опстанка.
- Са великом захвалношћу и посебним пијететом чувамо успомену на најбоље синове Републике Српске - нагласио је Кошарац.
Он је напоменуо да је Војска Републике Српске настала као воља српског народа да одбрани право на живот на својим вјековним огњиштима, штитила је свој народ и дала кључни допринос у стварању Републике Српске.
- На Видовдан се присјећамо свих наших страдања, али и завјета да ћемо остати постојани, окупљени око вриједности слободе, части и правде. Нека нам Видовдан буде дан сабирања, поноса, духовне снаге и трајног завјета за будућност - навео је Кошарац, преноси Срна.
Он је упутио срдачне честитке команданту Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ бригадиру Горану Максимовићу, припадницима овог пука и некадашњим припадницима Војске Републике Српске.
- Увјерен сам да ћете са поносом наставити да баштините традицију славне и херојске Војске Републике Српске, те да ћете својим радом, знањем и залагањем наставити доприносити очувању мира и стабилности на овим просторима - навео је Кошарац у честитки.
Најновије
16
53
16
51
16
40
16
31
16
25
Тренутно на програму