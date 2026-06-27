Каран: Видовдан - симбол страдања, храбрости и побједе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је у честитки поводом Видовдана да је овај један од најзначајнијих историјских датума празник за српски народ, симбол страдања, жртве, али и непоколебљивости, храбрости и побједе.
У честитки поводом крсне славе Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, Каран је нагласио да је Војска Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату, вођена храброшћу и одлучношћу својих припадника, успјешно одбранила Републику Српску, њен народ и право на слободу и мир.
Он је указао да је овај празник дан када се са посебним пијететом одаје почаст свим борцима Војске Републике Српске који су своје животе дали бранећи Републику Српску и њене вриједности.
Република Српска
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"Њихова жртва обавезује нас да чувамо успомену на славни пут Војске Републике Српске, да штитимо и јачамо Републику Српску, те да идеале јединства и патриотизма преносимо на будуће генерације", навео је Каран.
У честитки команданту бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и свим припадницима овог пука, предсједник Српске је нагласио да, чувајући и његујући славну традицију Војске Републике Српске, Трећи пјешадијски Република Српска пук наставља да достојанствено баштини њене вриједности, доприносећи очувању националног идентитета српског народа.
Република Српска
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"Увјерен да ћете и у времену које је пред нама наставити да његујете тековине и традицију Војске Републике Српске, желим вам срећну крсну славу, те много успјеха у даљем раду, као и личну и породичну срећу", навео је Каран.
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