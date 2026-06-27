Logo

Каран: Видовдан - симбол страдања, храбрости и побједе

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:58

Коментари:

2
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран поручио је у честитки поводом Видовдана да је овај један од најзначајнијих историјских датума празник за српски народ, симбол страдања, жртве, али и непоколебљивости, храбрости и побједе.

У честитки поводом крсне славе Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, Каран је нагласио да је Војска Републике Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату, вођена храброшћу и одлучношћу својих припадника, успјешно одбранила Републику Српску, њен народ и право на слободу и мир.

Он је указао да је овај празник дан када се са посебним пијететом одаје почаст свим борцима Војске Републике Српске који су своје животе дали бранећи Републику Српску и њене вриједности.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Видовдан - дан сјећања на оне који су стали у одбрану Српске

"Њихова жртва обавезује нас да чувамо успомену на славни пут Војске Републике Српске, да штитимо и јачамо Републику Српску, те да идеале јединства и патриотизма преносимо на будуће генерације", навео је Каран.

У честитки команданту бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и свим припадницима овог пука, предсједник Српске је нагласио да, чувајући и његујући славну традицију Војске Републике Српске, Трећи пјешадијски Република Српска пук наставља да достојанствено баштини њене вриједности, доприносећи очувању националног идентитета српског народа.

Милорад Додик

Република Српска

Поводом Видовдана Додик поручио: Култура сјећања је наша обавеза

"Увјерен да ћете и у времену које је пред нама наставити да његујете тековине и традицију Војске Републике Српске, желим вам срећну крсну славу, те много успјеха у даљем раду, као и личну и породичну срећу", навео је Каран.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Видовдан

Војска Републике Српске

Честитка

Крсна слава

предсједник Републике Српске

Коментари (2)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Видовдан - дан сјећања на оне који су стали у одбрану Српске

5 ч

0
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Започет пројекат очувања аутохтоних раса и валоризације млијечних и месних производа

5 ч

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Поводом Видовдана Додик поручио: Култура сјећања је наша обавеза

5 ч

0
Зора Видовић

Република Српска

Видовић: Нова фискализација знатно смањила сиву економију, промет удвостручен

6 ч

5

  • Најновије

16

53

Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

16

51

Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш

16

40

Сви су одушевљени тијелом Данијеле Димитровске: Открила и шта једе

16

31

Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај

16

25

У Москви је отворена прва школа за одвикавање од пушења

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима