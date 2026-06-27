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Започет пројекат очувања аутохтоних раса и валоризације млијечних и месних производа

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:27

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Фото: ATV

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске започело је реализацију пројекта "Аутохтоне расе" /Нативе Бреедс/ усмјереног на очување аутохтоних раса домаћих животиња, попут говеда буша и гатачко говедо, изјавио је Срни начелник Од‌јељења за сточарску производњу у ресорном министарству Милан Пузигаћа.

Пузигаћа је навео да су аутохтоне расе и овца праменка са три соја – влашићки, купрешки и херцеговачки, свиња мангулица, кокош погрмуша или живичарка.

Он је додао да је пројекат усмјерен и на унапређење узгоја ових раса и валоризацију традиционалних производа, попут сира, кајмака и месних прерађевина.

"Код говеда ћемо се више фокусирати на производе од млијека, а код оваца на месни програм", рекао је Пузигаћа и навео да је путем ДНК потврђено 197 јединки гатачког говеда.

Он је појаснио да је пројекат усмјерен на очување и унапређење аутохтоних раса домаћих животиња у сточарској производњи, с циљем заштите генетичких ресурса и биодиверзитета.

"Истовремено, пројекат обухвата и валоризацију финалних производа добијених од аутохтоних раса, кроз унапређење њиховог квалитета, препознатљивости, брендирања и тржишне вриједности", нагласио је Пузигаћа.

Према његовим ријечима, вриједност пројекта је 2,8 милиона евра за БиХ и биће реализован у наредне три године у сарадњи са италијанским агромедитеранским институтом у Барију, уз подршку Италијанске агенције за развојну сарадњу.

Посебан акценат, додао је, стављен је на развој и промоцију традиционалних производа са додатом вриједношћу, увођење система означавања поријекла и квалитета, те јачање конкурентности домаћих произвођача.

"На овај начин стварају се предуслови за одржив развој руралних подручја, очување традиције и повећање прихода пољопривредних газдинстава која се баве узгојем аутохтоних раса, као и повезаности са агротуризмом на простору Републике Српске", истакао је Пузигаћа.

Пузигаћа је рекао да ће се пројекат проводити етапно, што подразумијева инвентаризацију терена, односно утврђивање локалитета, број узгајивача, број јединки, а потом микрочиповање животиња и ГПС означавање фарми.

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Тагови :

Министарство пољопривреде

млијечни производи

месни производи

Буша

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