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Експресна реакција Цивилне заштите након невремена у Зворнику

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 16:33

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Експресна реакција Цивилне заштите након невремена у Зворнику

Републичка управа цивилне заштите допремила је пумпе и исушиваче у Зворник како би помогли грађанима у санацији посљедица невремена.

На подручју Зворника киша је јуче падала готово један сат непрестано, а на улице и у објекте излила се велика количина воде што је узроковало бујичне поплаве, плављења и клизишта.

"Локалне власти са надлежним службама отклониће посљедице, процијенити штету и третирати клизишта", навели су из Цивилне заштите, преноси "Срна".

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Тагови :

Зворник

невријеме

Цивилна заштита РС

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