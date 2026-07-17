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Минић посјетио предузеће "Графо Балкан" у Фочи

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 13:41

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Минић посјетио предузеће "Графо Балкан" у Фочи
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас текстилни погон предузећа "Графо Балкан" у Индустријској зони "Ливаде" у Фочи.

Погон фирме "Графо Балкан" отворен је с циљем проширења производње текстила и отварања нових радних мјеста.

Шеф производње у овом предузећу Станимирка Петровић навела је да предузеће има 55 радника, да се баве производњом хтз и спортске опреме и да су услови рада добри.

У пратњи премијера је и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Протоколом посјете предвиђено је да Минић данас присуствује и отварању музичког фестивала "Ок фест" на Тјентишту, преноси Срна

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Тагови :

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Фоча

Саво Минић

посјета

Република Српска

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