Минић посјетио предузеће "Графо Балкан" у Фочи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас текстилни погон предузећа "Графо Балкан" у Индустријској зони "Ливаде" у Фочи.
Погон фирме "Графо Балкан" отворен је с циљем проширења производње текстила и отварања нових радних мјеста.
Шеф производње у овом предузећу Станимирка Петровић навела је да предузеће има 55 радника, да се баве производњом хтз и спортске опреме и да су услови рада добри.
У пратњи премијера је и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Протоколом посјете предвиђено је да Минић данас присуствује и отварању музичког фестивала "Ок фест" на Тјентишту, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
15
56
15
52
15
45
15
44
15
33
Тренутно на програму